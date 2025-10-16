林知衍穿越當無名演員，遇上最毒財閥許楠儁！《帥氣新世界》劇情太刺激

韓劇迷注意！SBS最新金土檔新劇《帥氣新世界》（《멋진 신세계》）正式公佈主演陣容——由林知衍（林智妍）搭檔許楠儁，兩位「惡人專業戶」這次要談一場「又虐又甜」的仇敵戀！

這部劇由編劇姜賢珠執筆、導演韓泰燮執導，故事設定超有梗：講述一名朝鮮時代的傳奇惡女「申瑞莉」，意外穿越到現代，遇上惡名昭彰的財閥二代「車世界」，兩人之間展開一段又酸又辣的「嫌惡關係戀愛」。

林知衍這次挑戰一人分飾兩角，飾演被賜死的朝鮮惡女「姜丹心」，同時也是現代的無名女演員「申瑞莉」。 劇情設定是——丹心臨死前被賜下毒酒，卻在2026年的演藝圈小咖身上「重生」！想像一下，惡女靈魂附身現代女星，畫面太衝擊了。



而男主角許楠儁飾演的「車世界」，是車日集團唯一繼承人，同時也是被網友罵翻的「頂級惡霸財閥」。 就在他橫行職場、目中無人時，出現在他面前的，竟是一位穿著巫女韓服、氣場全開的申瑞莉——命運從此翻轉！



兩位演員的組合也讓觀眾超期待。 林知衍靠《黑暗榮耀》中狠辣的「朴涎鎮」爆紅、許楠儁則在《法官大人》裡演出超毒反派「金尚赫」，兩人這次雙惡聯手，將掀起全新「惡人CP」熱潮。

《帥氣新世界》預計將於2026年首播，光看設定就已經讓劇迷迫不及待想追！

