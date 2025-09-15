金鐘史上第一位韓星！Super Junior利特以《廚師的迫降：客家廚房》入圍主持人！節目創多個第一

台灣第60屆戲劇及節目類金鐘獎稍早舉行入圍公布記者會，台韓合作的《廚師的迫降：客家廚房》雙料入圍！創下金鐘至少兩個紀錄！

《廚師的迫降：客家廚房》雙料入圍實境節目獎及實境節目主持人獎，主持人獎可見節目班底們都有入列，包括利特、李元日、温昇豪、江宏傑、Nien（許念慈）與韓國女生Judy（金奎利KIM KYURI），除了江宏傑曾以《全明星運動會》入圍第57屆益智及實境節目主持人獎外，其他人都是第一次入圍金鐘節目類獎項。利特還成為金鐘史上第一位入圍的韓星，廣義來說，在韓已有綜藝人身分的李元日廚師，還有台籍但在韓以女團tripleS出道的Nien，也可以一同說是第一批入圍的「韓星」。《客家廚房》是由韓國的製作公司3Y CORPORATION與台灣的客家電視台合作，這也是金鐘史上第一次有台韓合作節目入圍。



▼利特和Judy都在IG發限時動態慶祝、表達感謝



▼節目發文慶賀



利特從2005年以男團Super Junior出道以來，很早就開始參與綜藝節目嘗試主持，2009年、2011年曾以《強心臟》和《Star King》獲得電視台內部SBS演藝大賞綜藝部門新人獎及脫口秀優秀獎，2012年也以《強心臟》獲得SBS演藝大賞脫口秀最佳藝人獎。主持多年節目至今，利特‎去年一度自認當主持人沒什麼特色且正在走下坡‎，沒想到很快就來台拍攝《客家廚房》並獲得入圍肯定，時隔多年再有機會角逐綜藝獎項，且是台灣電視界最高榮譽的金鐘獎，意義非凡。



可惜的是，本屆金鐘獎節目類頒獎典禮將在10月17日舉行，剛好卡在利特所屬Super Junior巡演《Super Show 10》在南美洲舉行的期間，16日有祕魯利馬演出，18日有智利聖地牙哥演出，利特不可能在短時間繞地球半圈來台參加典禮，頂多只能收看直播。李元日和Nien是否會特地再來台灣則尚未有消息。



《廚師的迫降：客家廚房》第一季身受觀眾喜愛，第二季在7月時已來台拍攝，許多觀眾都相當期待播出，金鐘獎可以說是為第二季率先鋪了康莊大道。

