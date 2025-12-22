「最強新人」搶戲！《模範的士3》驚現「少女版張娜拉」！超狂背景起底竟是偶像男團成員女友

韓劇《模範的士3》（《模範計程車3》）收視持續狂飆，最新一集竟藏著一顆「核彈級彩蛋」！

在20日播出的第10集中，飾演演藝公司代表「張娜拉童年時期」的新生代演員姜娜言（姜娜延），僅靠短短幾分鐘的演出，就憑藉撕裂般的絕望眼神和窒息般的演技，狠狠掐住觀眾心臟——原來她不只是「張娜拉的分身」， 更是偶像男團UP10TION成員金佑錫的熱戀女友，實力與話題根本雙重暴擊！



劇情揭露張娜拉飾演的娛樂公司代表「姜珠莉」過往傷疤：童年時以女團成員身份登台，卻在音樂節目中遭遇墜落事故、失去雙腿。 姜娜言在詮釋夢想破滅的崩潰瞬間，從顫抖的呼吸到燃燒恨意的眼神，每一幀都讓人背脊發涼，甚至被韓網封為「最強神偷（綠葉）」——偷走整集焦點！



今年26歲的姜娜言，畢業於韓國藝術綜合學校，早已靠《浪漫速成班》（飾 方秀雅）、《金字塔遊戲》（飾 任藝琳）展現「怪物新人」氣勢。 最近更在TVING短劇《管家》中細膩刻劃現實友情，演技獲讚「連呼吸都是戲」。 不過最讓粉絲瘋狂的是，她與UP10TION主唱金佑錫自去年公開戀愛後越愛越高調，偶像與演員的組合甜到像拍現實版偶像劇！



網友看完暴動：「這演技根本是未來影后候補」、「張娜拉小時候找她演，太會選了」、「短短一場戲讓我雞皮疙瘩掉滿地」。 姜娜言用實力證明，即使不是主角，也能成為整部劇「無法忽視的風暴」！

