Super Junior東海慶生照「婆婆」，隊友幫慶生還「曬內褲」！捐款三千萬：會一直當孩子的天使

今日10月15日是Super Junior東海實歲39歲生日，除了媽媽還有成員替他過生日，他也在這天特別捐款傳播愛心。

「說我是7點15分出生的我的媽媽（愛心）。」東海凌晨發文，發了和媽媽一同慶生的合照，也享用了韓國生日必喝的海帶湯。看到東海媽媽的照片，E.L.F.大概都直覺想喊「婆婆」吧！東海可是曾讓公司把他和媽媽的合照印成小卡，系列「婆婆卡」自此成為K-POP界傳奇小卡之一呢！



媽媽應是提前替東海慶生，因為東海目前隨著Super Junior《Super Show 10》巡演人在南美洲，利特和希澈發文透露了全員在飯店替東海慶生，東海笑容洋溢被成員們圍繞，E.L.F.都覺得畫面很美好，但……利特連一些成員表情失敗的照片都發出來了，而且仔細一看背景，不曉得是誰的內褲入鏡了！經比對，旁邊的襪子是東海的，可推知內褲也是……這就是東海的房間……



▼有E.L.F.放大截圖，讓整件事更搞笑了



東海人在南美開心慶生，而在韓國，他擔任宣傳大使已8年的「韓國白血病兒童基金會」透露收到了東海3000萬元的捐款（約台幣64.5萬，港幣則約16.8萬），東海此次捐款便是為了紀念自己擔任大使8年以及自己的生日，他表達：「我相信只要大家一起，小小的善行能匯聚成為很大的幸福，我會一直守護在孩子們身邊當可靠的守護天使。」



先前東海被任命為該基金會大使時，提過自己的父親因病去世讓他很無助且心痛，想把那樣的遺憾幻化成幫助他人的力量。東海在生日這天再次做公益別具意義，粉絲也同時感受到SJ的團魂與搞怪（醜照與內褲的部分），還有東海和家人間的親情，東海關心病童的溫暖。

▼李東海小時候和爸爸、哥哥的合照



