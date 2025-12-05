Super Junior團魂&寵粉再一樁！分三公司活動會協調不撞期，厲旭：「這是對E.L.F.的尊重」
廣告

Super Junior團魂&寵粉再一樁！分三公司活動會協調不撞期，厲旭：「這是對E.L.F.的尊重」

KPOP   2025年12月5日   星期五17:20   草莓  

（封面圖源：YouTube@려욱이의 아지트截圖）

Super Junior厲旭2日於YouTube頻道開直播，驚喜宣布solo演唱會消息外，透露了成員間相當有義氣地寵粉，就算分散不同公司仍會協調行程。

厲旭先是宣布將在本月26、27於首爾舉行演唱會，表示自己在《Super Show 10》於台灣時開了直播，說著想開演唱會便開始策畫了，「《Super Show》本身很好，是我能站上的最大舞台，但和9名成員一起唱歌，會想再唱更多。」而策劃過程幸運地受到公司職員支持，有《Super Show》的導演還有「復仇者聯盟」般的團隊加入。
（圖源：YouTube@려욱이의 아지트截圖）

尾聲他提到演唱會還有「邀請券」要整理，要保留成員的位置，而這些「邀請券」都是他自己自掏腰包買的。他也提到12月還有圭賢、D&E演唱會，再自己演唱會前想先去圭賢的演唱會「吸收氣韻」。
（圖源：YouTube@려욱이의 아지트截圖）

沒錯，12月Super Junior無論是團體還是個人，行程依舊很滿甚至「緊連著」。13～14日《Super Show 10》日本名古屋場，19～21日圭賢個人巡迴演唱會「The Classic」首爾場，26～27日厲旭首爾演唱會，28日D&E韓國FAN PARTY。

有粉絲當場留言「公司不同……但（活動）都沒有重疊真的太好了ㅠㅠ」，厲旭回應：「一樣都是Super Junior成員，一起做什麼尤其是演出時，不撞期是我們的原則，也是對我們E.L.F.的尊重。我們經紀人都很費心，成員也會互相溝通，以後應該也會繼續這樣下去。」
（圖源：YouTube@려욱이의 아지트截圖）

厲旭這番回覆讓眾E.L.F.感動不已，從不曉得原來成員們和三家公司SM娛樂、Antenna和ODE娛樂如此貼心，不過也有E.L.F.開玩笑「讓我們更守不住錢包了」XD。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » KPOP » Super Junior團魂&寵粉再一樁！分三公司活動會協調不撞期，厲旭：「這是對E.L.F.的尊重」
© 2025 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手