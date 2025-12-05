Super Junior團魂&寵粉再一樁！分三公司活動會協調不撞期，厲旭：「這是對E.L.F.的尊重」

Super Junior厲旭2日於YouTube頻道開直播，驚喜宣布solo演唱會消息外，透露了成員間相當有義氣地寵粉，就算分散不同公司仍會協調行程。

厲旭先是宣布將在本月26、27於首爾舉行演唱會，表示自己在《Super Show 10》於台灣時開了直播，說著想開演唱會便開始策畫了，「《Super Show》本身很好，是我能站上的最大舞台，但和9名成員一起唱歌，會想再唱更多。」而策劃過程幸運地受到公司職員支持，有《Super Show》的導演還有「復仇者聯盟」般的團隊加入。



尾聲他提到演唱會還有「邀請券」要整理，要保留成員的位置，而這些「邀請券」都是他自己自掏腰包買的。他也提到12月還有圭賢、D&E演唱會，再自己演唱會前想先去圭賢的演唱會「吸收氣韻」。



沒錯，12月Super Junior無論是團體還是個人，行程依舊很滿甚至「緊連著」。13～14日《Super Show 10》日本名古屋場，19～21日圭賢個人巡迴演唱會「The Classic」首爾場，26～27日厲旭首爾演唱會，28日D&E韓國FAN PARTY。



Are You Ready?

SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR <SUPER SHOW 10>



[SEOUL]

KSPO DOME

August 23(SAT) - 24(SUN), 2025

[HONG KONG]

ASIAWORLD-ARENA

September 5(FRI) - 6(SAT), 2025

[JAKARTA]

ICE BSD (Halls 5-6)

September 13(SAT), 2025

[MANILA]

SM MALL OF ASIA ARENA… pic.twitter.com/HerXdayCWE — SUPER JUNIOR (@SJofficial) June 12, 2025

#규현



2025 규현 (KYUHYUN) Concert <The Classic>



2025년 연말,

규현이 오케스트라와 함께

한 해의 끝을 물들이는 발라드의 울림을 전합니다.



깊어진 감성과 풍성한 선율이 어우러진

무대, 그 속에서 오래도록 기억될 겨울의 순간이 시작됩니다.



일시

2025. 12. 19. (금) 8PM

2025. 12. 20.… pic.twitter.com/xJvpQYaKiD — 안테나 Antenna (@antennamusic) October 22, 2025

有粉絲當場留言「公司不同……但（活動）都沒有重疊真的太好了ㅠㅠ」，厲旭回應：「一樣都是Super Junior成員，一起做什麼尤其是演出時，不撞期是我們的原則，也是對我們E.L.F.的尊重。我們經紀人都很費心，成員也會互相溝通，以後應該也會繼續這樣下去。」



厲旭這番回覆讓眾E.L.F.感動不已，從不曉得原來成員們和三家公司SM娛樂、Antenna和ODE娛樂如此貼心，不過也有E.L.F.開玩笑「讓我們更守不住錢包了」XD。

