圭賢驚爆「逆向逃警」的前經紀人事件：「駕照被吊銷還逆向行駛，眼神瞬間變了！」

在 2 日公開的 Netflix 綜藝《三傻遊肯亞》中，Super Junior 圭賢公開了過去曾遭遇過、與經紀人之間的震撼事件，令人看了心驚膽戰。

圭賢說道：「以前有位經紀人有偷竊癖。是被其他成員抓到的，（成員）目擊了犯案現場。」他開頭回憶起當時狀況：「打開鞋櫃的門後，有個像倉庫一樣的小空間，藝聲哥進來時，那個經紀人在（鞋櫃前）說『藝聲先生您來了？』被嚇了一跳。忽然在那裡這樣，難道不奇怪嗎？」公開了當時的細節。

因為對經紀人的反應起了疑心，藝聲進一步追問，於是犯行才被揭發。圭賢接下來的話讓所有人都大吃一驚：「我說『你出來一下』，結果裡面有個箱子。箱子裡裝的就是這段時間我們成員弄丟的所有物品，全都藏在那裡。」



該名經紀人最終遭到解雇，但之後的行蹤帶來更大的衝擊。圭賢補充說：「讓人起雞皮疙瘩的是，他竟然又去當了其他歌手的經紀人。那真的讓我覺得毛骨悚然。」

圭賢還公開了與另一位經紀人之間，曾經歷過的驚險萬分追逐事件。圭賢說：「在建大十字路口是不能迴轉的，但他卻違規迴轉了。藏在旁邊的警車立刻鳴笛跟上來了。結果這位哥突然開始猛踩油門，載著我。我就問『哥你在幹嘛？』結果他的眼神都變了。」當時情況相當緊張。



當時的經紀人說：「圭賢，我的駕照已經被吊銷了，不能被抓。」圭賢表示：「我害怕得不敢說話。抓著車門把手，結果前面堵車，他就開始逆向行駛。我說『哥但逆向行駛…』他卻說『不行』就這樣繼續開下去了。」

逃亡劇最後因為一位機智的摩托車駕駛而被制止。在被警察抓住後，經紀人的離譜行徑仍持續著。圭賢說：「經紀人跟我說『圭賢，我現在駕照是被吊銷的狀態，能不能跟我換一下位置？』我回說『我總不能把所有逆向行駛的罪名全部替你扛吧？』」他回憶起當時經紀人甚至試圖調換駕駛座，令他膽戰心驚。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞