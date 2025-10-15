《厨师的迫降：客家厨房》赢得金钟人气节目！SJ利特一同倒数叹：台湾E.L.F.这么厉害要如何回报

第60届金钟奖，其中的「人气综艺节目奖」已截止投票，《厨师的迫降：客家厨房》高居第一确定获奖，作为主持群之一、节目核心人物的 Super Junior 利特，YouTube最新直播时正巧跟上截止时间。

利特随著Super Junior《Super Show 10》正在南美洲巡演，台湾时间下午约2时在墨西哥下榻的饭店开直播，直播中经由E.L.F.提醒知晓了投票即将截止，便和粉丝一起见证确定拿奖的一刻。他先是再次感谢，并称赞台湾E.L.F.的火力难以置信。他表示能入围或许可称「家门的荣光」，自己竟‎成为金钟首个入围的韩国艺人，透露韩方制作公司3Y CORPORATION工作人员也受宠若惊。

利特一度表示紧张，MC上身：「究竟，利特可以成为首位在金钟奖拿奖的韩国艺人吗？紧张，嘟咕嘟咕嘟咕（揭奖的音效）……」而从整个直播内容可听出来，利特对自己究竟入围了哪些奖项一知半解XD，很可能是被各种雪片般飞来的讯息搞混了，花了一点时间才知道投票是投「人气综艺节目奖」，另外入围的是要再经由评审评选后於本周五典礼才会公布。



截止时听到《客家厨房》领先了要三万票，利特马上竖起大拇指讲起中文：「台湾E.L.F.真棒！很好！好好很好！棒棒真棒……」并且再次表达对台湾E.L.F.的感谢。有E.L.F.留言告诉他《客家厨房》总共拿了7万8千多票打破金钟纪录，他忍不住呐喊：「哇为什么这样？孩子们，为什么这么厉害？我要再做多好才能回报？疯了疯了疯了……」



利特直播中一度觉得时间很晚了（墨西哥当地时间凌晨2点多），还没梳洗也还没洗澡，又累又困，却还是等到了投票截止，下播前再次感谢台湾E.L.F.：「谢谢，谢谢大家，台湾E.L.F.真棒，很好，谢谢，谢谢大家……」提到破纪录唱了一段〈Super Man〉歌词：「是谁是谁不管是谁纪录都会证明／一起走的路虽然艰辛／最终还是Super Junior／The Last Man Standing！」且又一次赞叹：「在台湾总是第一名，真的让人很感动。」



第60届节目类金钟奖将在17日本周五举行，下午5时星光大道，下午7时典礼正式开始，届时《厨师的迫降：客家厨房》除了人气奖之外，能不能再拿下节目奖及主持人奖，可要锁定典礼直播了。利特可惜无法飞越半个地球来台湾参加典礼，会不会用其他方式露脸参加呢？还是也用直播的方式和台湾E.L.F.一起收看典礼呢？或许可以期待期待！



