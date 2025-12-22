金宣虎&高胤禎《愛情怎麼翻譯？ 》定檔 1/16！翻譯天才竟讀不懂女神心，日劇男神福士蒼汰強勢介入！

Netflix系列影集《愛情怎麼翻譯？ 》今日公開多張劇照，兩位主角金宣虎和高胤禎（高允貞）的外形氣質真的超搭！預告片裡更驚現日劇花美男福士蒼汰，一場充滿異國風情的三角戀即將引爆討論。

頂尖口譯 vs. 笨拙巨星，語言能否觸及真心？

《愛情怎麼翻譯？ 》講述精通多國語言的天才口譯員「周浩鎮」（金宣虎 飾），在擔任全球頂尖巨星「車茂熙」（高胤禎 飾）的口譯工作後，展開一場不可預測的浪漫喜劇。 這部戲由被譽為「浪漫大師」的洪氏姐妹（《德魯納酒店》、《還魂》、《主君的太陽》）執筆，並由《赤丹心》導演柳英恩操刀，堅強的編導陣容早已預約 2026 年的追劇清單。



金宣虎展現「多聲道」魅力，詮釋巨星反差

最新公開的劇照中，金宣虎完美消化了專業職人「周浩鎮」的面貌，流暢切換多國語言與外國人交流。 雖然他在職場上是冷靜果斷的菁英，卻對「愛情的語言」感到生疏笨拙。







高胤禎則飾演受到萬眾矚目的巨星，外表光鮮亮麗，接受採訪時十分自信，在公眾面前卻顯得有些緊張，這種「反差萌」也將是本劇一大看點。







此外，周浩鎮和車茂熙並肩而立、目光交匯，浩鎮認真注視著神情焦慮的茂熙，令觀眾好奇他們在異國他鄉將經歷怎樣的情感波折。 浩鎮性格沉穩冷靜，茂熙則充滿活潑靈動的活力，這兩個看似迥異的人之間會產生怎樣意想不到的浪漫火花呢？





「最難翻譯的是你的語言」福士蒼汰驚喜加盟

預告片中，金宣虎苦惱地說著「我好像讀不太懂她的語言」，甚至在福士蒼汰對高胤禎告白時，突然出現「翻譯當機」的尷尬瞬間。海報文案「最艱澀難懂的是你的語言」更點出兩人雖能溝通語言，卻難以讀懂真心的無奈，預示著這段關係絕對不會一帆風順。



橫跨義、加、日三國，美景盡收眼底

除了令人心跳加速的劇情，預告片中穿插的極光美景、古老城堡與開闊湖泊也讓人驚嘆。 劇組特地前往義大利、加拿大與日本實地取景，以電影等級的視覺質感，為這段異國浪漫史詩增色。

《愛情怎麼翻譯？ 》確定將於2026 年 1 月 16 日在 Netflix全球獨家首播。



