宋仲基×千瑀嬉甜蜜旅行藏苦澀伏筆，《我的青春》迎來感人收尾！大結局延後至17日播出

Viu原創愛情韓劇《我的青春》本週迎來大結局，宋仲基和千瑀嬉（千玗嬉）不顧病痛阻撓，展開了屬於兩人的旅行。

上週劇情中，宋仲基飾演的鮮於海與千瑀嬉飾演的成濟妍立下了「無論發生什麼事都要一起」的約定。 兩人在初雪中互訴真心：「無論在何時、何地、以何種方式遇見你，我都不會改變這份心意。」

即將播出的第11集中，兩人終於展開「願望旅行」。 鮮於海的青春時光一直都在為了生計而疲於奔命、幾乎無暇喘息，第一次正視自己的心願; 而成濟妍則化身連續劇裡幫人實現願望的「比巴」，陪他體驗人生中久違的幸福時光。 劇照中，兩人漫步海邊、對著煙火許願，臉上洋溢著笑容，宛如一對平凡卻幸福的戀人。



不過，甜蜜氛圍中也暗藏不安伏筆。 劇照顯示，鮮於海因出現異常症狀而打翻了水果，成濟妍為了不讓他感到難堪而努力掩藏驚慌，令觀眾更加好奇兩人是否能戰勝病痛，現對未來的約定。



根據JTBC節目表，《我的青春》第11集將於10日晚間9點50分播出，前一小時（8點50分）將重播第10集; 最終回第12集預定於17日播出。 該劇自開播以2.9%收視起步，曾在第7集跌至1.5%，但隨著劇情進入高潮，話題度正逐漸回升。香港觀眾可在Viu同步追看~



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞