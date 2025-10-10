宋仲基×千瑀嬉甜蜜旅行藏苦涩伏笔，《我的青春》迎来感人收尾！大结局延后至17日播出

Viu原创爱情韩剧《我的青春》本周迎来大结局，宋仲基和千瑀嬉（千玗嬉）不顾病痛阻挠，展开了属於两人的旅行。

上周剧情中，宋仲基饰演的鲜於海与千瑀嬉饰演的成济妍立下了「无论发生什么事都要一起」的约定。 两人在初雪中互诉真心：「无论在何时、何地、以何种方式遇见你，我都不会改变这份心意。」

即将播出的第11集中，两人终於展开「愿望旅行」。 鲜於海的青春时光一直都在为了生计而疲於奔命、几乎无暇喘息，第一次正视自己的心愿; 而成济妍则化身连续剧里帮人实现愿望的「比巴」，陪他体验人生中久违的幸福时光。 剧照中，两人漫步海边、对著烟火许愿，脸上洋溢著笑容，宛如一对平凡却幸福的恋人。



不过，甜蜜氛围中也暗藏不安伏笔。 剧照显示，鲜於海因出现异常症状而打翻了水果，成济妍为了不让他感到难堪而努力掩藏惊慌，令观众更加好奇两人是否能战胜病痛，现对未来的约定。



根据JTBC节目表，《我的青春》第11集将於10日晚间9点50分播出，前一小时（8点50分）将重播第10集; 最终回第12集预定於17日播出。 该剧自开播以2.9%收视起步，曾在第7集跌至1.5%，但随著剧情进入高潮，话题度正逐渐回升。香港观众可在Viu同步追看~



