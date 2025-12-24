朴娜勑「霸凌案」驚爆反轉！曾送名錶、名包寵員工！韓國網友犀利回嗆

韓國搞笑藝人朴娜勑近期深陷「職場霸凌」爭議，遭前經紀人集體提告，雙方進入法律攻防戰。 不過，事件近日出現戲劇性轉折——有媒體揭露，朴娜勑過去其實對工作團隊「極其大方」，不僅曾贈送高價香奈兒包、名錶，甚至額外發放績效獎金，關係一度親如家人。

根據知名YouTuber李鎮浩的獨家報導，朴娜勑與前經紀人們的關係並非僅有指控中的對立。 李鎮浩強調：「朴娜勑並非單方面進行壓迫或霸凌。」他透露，朴娜勑平時不僅會發放績效獎金、過節紅包，更曾贈送經紀人香奈兒包包與香奈兒手錶等昂貴禮物，照顧有加。

李鎮浩揭露經紀人們也對朴娜勑的厚待有所回報。 他們曾合資購買香奈兒鞋作為禮物，甚至用自己的薪水集資，在拍攝現場為她準備零食車與咖啡車，表達支持。 雙方也曾互送高級香檳「唐培里儂」（Dom Pérignon）以及單價約20萬韓元（約新台幣4240元）的高級紅酒杯十餘個，關係一度非常緊密。



然而這段「甜蜜期」因工作模式差異而逐漸惡化。 李鎮浩分析，最終導致關係破裂的關鍵在於朴娜勑涉及私人情緒的工作指示，以及每日接近20小時的超時工作要求，成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

不過，相關「送禮說」在韓國論壇引發大量網友反彈，普遍認為這是在模糊焦點：「先把基本做好吧。 該付的薪水付清、費用核銷、四大保險（韓國社會保險）辦好再說。」、「禮物是獎金的概念，月薪本來就該好好給啊。」、「給我錢就好了 ᄏᄏᄏᄏ 我前公司也這樣，真的超討厭。」、「買那種東西的錢，拿來付薪水啦 ᄏᄏᄏ 是把薪水跟禮物混為一談嗎？ 那算什麼禮物？」、「四大保險都不好好辦，在那搞什麼？」、「香奈兒包又怎樣？ 該給的錢好好給啦，真是XX噁心的老闆」、「香奈兒包再貴，了不起2000萬？ 不如直接加進年薪裡給更多」、「這是在做公關操作吧？ 等級跟Hybe一樣了？ 包包怎樣啦」、「分不清什麼該做什麼不該做，只會拿額外的東西出來炫耀的人，真的看了就煩....」網友幾乎一面倒指出，準時足額的薪資、完善的勞動保障才是根本，昂貴禮物無法替代合法的勞動條件，甚至可能被視為「封口費」或公關手段。



目前雙方已進入司法程序。 前經紀人們於本月5日，以特殊傷害、誹謗及違反《資訊通信網法》等罪名控告朴娜勑。 而朴娜勑方面也強勢反擊，除了在同日以恐嚇未遂罪反告經紀人外，更於20日追加提告兩名經紀人涉嫌「業務侵吞」，指控他們不當處理工作經費。

事件最終將如何落幕，外界正高度關注。

