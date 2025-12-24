踩中韓國最痛地雷！福士蒼汰「淚謝神風隊」歷史片被挖，Netflix新劇《愛情怎麼翻譯？》慘遭韓國網友抵制

Netflix最新韓日合拍愛情劇《愛情怎麼翻譯？》還未上線就捲入政治風暴！主演的日本當紅男星福士蒼汰被韓國網友挖出過去曾在一部二戰紀錄片中，因提及家族成員與「神風特攻隊」的關聯，並公開表示「尊敬」特攻隊員，遭指控為「極右翼演員」，引發韓國網路怒火與抵制聲浪。

福士蒼汰是日本一線男星，演技與人氣兼具。 他此次確定出演該劇，被視為首度進軍韓國戲劇圈的重要一步，甚至傳出是他親自讀完劇本後，直接與韓國製作公司簽約，展現高度積極性。



然而，韓國網友翻出他在2015年8月15日（二戰終戰紀念日）參與富士電視台終戰70週年特別節目《教教我們關於戰爭的事》（《私達に戦争を教えてください》）的片段。 節目旨在向不瞭解戰爭的年輕一代傳達戰爭的殘酷與和平的可貴。

節目中，福士蒼汰朗讀了神風特攻隊隊員的遺書，並訪問了倖存者。 他透露自己的祖父也曾接受特攻隊訓練，雖因戰爭結束而未實際出擊。 當倖存者說到隊友們笑著說「我先走了」時，福士蒼汰流淚回應：「我尊敬我的祖父。 正因為有他們，才有現在的我們。」



這段發言當時在日本獲得「傳達了戰爭悲劇」的好評，但在韓國卻引發強烈反彈。 韓國網友痛批，節目將特攻隊員描繪為「純粹的犧牲者」，並使用「尊敬」一詞，根本是美化日本發起的侵略戰爭。 批評指出，該節目並未聚焦於日本侵略與屠殺的加害歷史，而是集中在「年輕人被迫犧牲」、「遺屬悲傷」等感性層面。

事件發酵後，福士蒼汰被韓國網友貼上「極右翼演員」標籤，更進一步演變為對Netflix新劇《愛情怎麼翻譯》的抵制運動，相關「拒看」、「拒拍」的強硬言論在網路上持續擴散，theqoo上不少韓國網友犀利地留言：「居然敢用這種演員，瘋了」、「洪氏姐妹到底怎麼了」、「電視台、節目組都被滲透了」、「除了女主之外，一大堆問題」、「這部根本不是韓日合作劇，只是用了日本演員，錢全是韓國投資的」、「剽竊編劇洪氏姐妹+極右翼」等。



諷刺的是福士蒼汰先前才為出演該劇表示：「非常高興這次能和韓國各位一起工作。」並稱讚讀本會議時現場氛圍華麗、拍攝非常愉快。 如今戲還沒播，先因歷史敏感問題捲入巨大爭議，為這部跨國愛情劇蒙上濃厚陰影。 製作方與Netflix將如何回應，已成關注焦點。

