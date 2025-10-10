VIXX LEO善舉又被曝光：長期捐助兒童福利院，中秋再送美食分享愛心

男團VIXX成員兼音樂劇演員Leo（本名鄭澤運），在中秋連假期間持續展開公益活動，再度成為話題焦點。

「善德院」是一家目前為36名女孩提供庇護的兒童福利機構，本月8日透過官方SNS公開多張照片，寫道：「感謝您讓我們度過幸福的節日。」照片中，院童們開心地分享由讚助者提供的餐點，包括豬腳、拌麵等等，一同享受溫馨節日時光。

值得注意的是，該貼文中標註了Leo的官方帳號，證實這次的溫暖捐贈出自Leo之手。



與母親一同長期行善

事實上，Leo與善德院的緣分並非首次。 粉絲早已熟知他多年來與母親一同在該院進行志工活動，還曾有粉絲在善德院做志工時遇見Leo，印證了他長期以來的真誠付出。



除了親自參與服務外，Leo還定期贈送生活用品與零食，長期提供實質支援，例如高價的除濕機、電飯煲、吸塵器、吹風機等等。 2022年，Leo還為即將離開福利院、邁向獨立生活的「自立準備青年」提供了日常必需品，大到折疊桌、檯燈、洗潔精，小到牙刷、調味料、泡麵、橡膠手套等等，數量充足讓院內也能共同使用，展現出體貼入微的關懷。



舞台與公益並行

Leo於2012年作為VIXX主唱出道，現在成功轉型為音樂劇與舞台劇演員，將於12月出演韓國首度上演的百老匯音樂劇《Sugar》，還將在本月11日舉辦首場個人粉絲見面會，兩場門票皆已全數售罄。

在穩定演藝活動的同時，Leo持續默默行善，用實際行動傳遞溫暖，也讓這份明星光芒更添意義。



