金智媛驚喜現身宋仲基見面會！從《太陽的後裔》《阿斯達年代記》到《淚之女王》，甜蜜重逢全場沸騰

演員宋仲基時隔多年與粉絲面對面相見，現場氣氛熱烈。 而這場特別的聚會中，最大的驚喜莫過於金智媛作為神秘嘉賓登場，立即掀起全場尖叫！

宋仲基於25日在首爾梨花女子大學舉辦粉絲見面會《Stay Happy》，這是他自2018年以來時隔7年之久舉行的正式粉絲活動，與長期支持的粉絲共度溫馨又歡樂的時光。



這場意義非凡的見面會中，金智媛以特別嘉賓身分登場，增添了不少驚喜。 兩人曾合作主演KBS2《太陽的後裔》與tvN《阿斯達年代記》等多部劇集，去年宋仲基還友情了客串金智媛主演的熱門劇集《淚之女王》，緣分深厚。





值得一提的是，金智媛自2022年起加入宋仲基所屬的經紀公司HighZium Studio，如今已是同門師兄妹，關係更加親近。



金智媛一身米色針織衫配淺藍牛仔褲的休閒造型登台，親切向觀眾問好。 她的出現完全是無預警突襲，讓宋仲基又驚又喜：「妳怎麼會在這裡？」金智媛則甜笑回答：「我自作主張跑來了。 從剛才歐巴一邊唱歌一邊哭的時候，我就一直在後台看著你呢。」宋仲基太過慌亂，還一時口誤把金智媛叫成「朴智媛」，全場笑聲不斷。



金智媛表示：「想給大家帶來一點小樂趣，所以特地來了。」隨後兩人一起回顧合作往事，談到《阿斯達年代記》中「銀殲」與「坦雅」的角色時，也不禁陷入回憶。



這場粉絲見面會不僅展現宋仲基溫暖親民的一面，也讓粉絲見證了他與金智媛多年不變的好感情。 兩人難得同框的畫面，再度讓觀眾夢回《太陽的後裔》時期的黃金組合。

