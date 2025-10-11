熱門韓劇《許願吧，精靈》金宇彬回歸展現「浪漫職人」風範，「低音炮魅力」迷倒觀眾！！

這次金宇彬在Netflix奇幻浪漫喜劇《許願吧，精靈》中的浪漫演技大放異彩，自公開以來，穩居 Netflix 韓國榜 TOP.10 的榜首冠軍，每天都掀起熱烈話題。

內容講述沉睡千年的燈神精靈（金宇彬 飾）與「情感有缺陷的人類」嘉盈（秀智 飾）相遇，圍繞三個願望展開的奇幻浪漫喜劇。



根據Netflix官方排行榜「Tudum TOP.10」於8日公布的數據，《許願吧，精靈》自上月29日至本月5日期間，僅用3天便以400萬次觀看（以總播放時長除以劇集總片長計算）登上「全球非英語劇集 TOP.10」第5名。該劇也進入沙烏地阿拉伯、阿聯酋、巴西、捷克、新加坡、印度、香港、泰國、埃及、摩洛哥等全球46個國家/地區的TOP.10榜單，持續掀起熱潮。

在這股國內外熱議的中心，毫無疑問正是金宇彬。他以細膩的演技生動刻畫了橫跨前世與今生、擁有千年故事的精靈角色，成功俘獲觀眾的心。不僅與情感缺乏的嘉盈之間展開致命的「嫌惡關係式愛情線」，與死亡天使（魯常泫 飾）、忠僕賽義德（高圭弼 飾）間的絕妙默契也展現出老練的演技感。



此外，金宇彬富有磁性的低音嗓與壓倒性的優秀身體條件，更完美詮釋出超凡存在「精靈」的魅惑與說服力。

特別是劇中出現的諸多「金銀淑宇宙」的彩蛋場面，例如《巴黎戀人》的韓啟柱、《黑暗榮耀》的文同珢、以及他曾主演《繼承者們》中崔永道的自我惡搞片段，喚起觀眾們滿滿的回憶殺，在SNS與各大線上社群中引發爆炸性反響。



파리의 연인 한기주 더글로리 문동은 그리고 김우빈이 2025년에 말아주는 최영도라니 미친거야 pic.twitter.com/3pyIncHiZR —(@cherish_0103) October 3, 2025



大家看完覺得如何呢？

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞