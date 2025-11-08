近期韓國電視劇中溫柔男主角的共通設定：熱愛花草，擁有溫室的青年農夫〜池昌旭、振永、李俊昊、金旻奎、宋仲基

近期韓國電視劇中對於男主角的設定，有一個共通點，就是熱愛花草植物！從《初次，為了愛》中的金旻奎，到11月5日才首播的《操控遊戲》中的池昌旭，一共有五位熱愛植物栽種的男主角們！





《初次，為了愛》金旻奎

金旻奎在劇中飾演一位熱愛栽種，擁有一大座溫室的青年，多年來經營著花卉農場，對於花朵瞭若指掌，而女主角崔允智剛離開首爾來到青海時，也來到金旻奎的溫室裡協助栽種花朵，放鬆心情。





《颱風商社》李俊昊

劇中的李俊昊是一位富二代青年，雖然父親經營事業有成，但他卻醉心於研究新品種的花卉，總在深夜與朋友相聚後一個人來到專屬溫室，照顧心愛的花朵。而他與女主角金敏荷初次見面時，也抱著一大束波絲菊。迫於現實，在父親驟然離世後他也一間扛起颱風商社的存亡，暫時放下心中最愛的花朵們，努力奔走打拼事業。





《我的青春》宋仲基

本劇算是一部純愛電視劇作品，宋仲基與女主角千玗嬉在學生時期互有好感，但童星出身的他迫於現實因素，這段情感沒能繼續發展下去。長大後，宋仲基經營著一家花店，每天照顧店內的鮮花與盆栽，還會將已盛開而沒有賣出的花朵贈送給附近的店家。





《操控遊戲》池昌旭

原本過著平凡生活的池昌旭，是一位外送員，每天把握著一分一秒跑外送，也開了一家自己夢想中的店，店內也擺滿了大大小小的盆栽，但某天他突然被栽贓為恐怖分屍殺人魔而入獄，在獄中的五年多期間，他仍然在獄中的一角照顧許多花草盆栽，不過這也成了他逃獄的其中一個優勢條件。





《善良的女人夫世彌》振永

由全汝彬所飾演的女保鑣，為了協助會長查出女兒遇害的真相，除了與會長結婚成了會長夫人外，為了保全性命暫時躲到郊區武昌3個月，並且隱姓埋名低調生活。不過在武昌擁有一片草莓農場的振永，在這段期間不自覺愛上了全汝彬。

