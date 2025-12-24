韓警立案偵辦全炫茂點滴案！經紀公司急曬病歷滅火：合法的醫療行為

韓國演藝圈「注射姨母」爭議持續擴大！繼搞笑藝人朴娜勑、歌手Key及網紅吃播播著「挑嘴的太陽」後，主持人全炫茂 也被爆出疑似在「非醫療場所」接受點滴注射，警方已於23日正式立案調查。

首爾江南警察局表示，已根據民眾在「國民申聞鼓」（國民政務平臺）的舉報展開調查。 舉報內容指出，全炫茂曾於車內進行靜脈注射，要求警方確認執行該醫療行為的醫護人員及相關人士。 舉報人特別提及在2019年「MBC演藝大賞」中，藝人旗案84的得獎感言曾提到：「朴娜勑拍攝途中跑去打了兩次點滴，全炫茂也是一邊打點滴一邊拍攝的。」此外，舉報人也以「點滴姨母」A某的SNS追蹤名單中包含全炫茂為由，強調調查的必要性。

隨著朴娜勑等人接連陷入非法醫療爭議，一段2016年MBC綜藝《我獨自生活》的畫面再度引發熱議。 節目中出現「炫茂啊，在打點滴嗎？」的字幕，並播出全炫茂在車內打點滴的畫面。



全炫茂所屬公司 SM C&C 早在19日就發出聲明澄清：「當時全炫茂因頸部狀況不佳，在醫院接受主治醫生診療與處方後進行治療。 由於拍攝行程時間不足，在醫生判斷下，不得已只能在移動中完成後續處理，過程一部份被播出。」公司強調：「除了收尾處理外，所有醫療行為都是在醫院內，根據醫護人員的判斷及處方進行。 絕未有私下呼叫醫護或接受非法注射的事實。」

23日SM C&C 再次表示：「本次事件涉及的是約9年前的醫療行為，當事人必須親自前往醫院申請並領取相關醫療紀錄。」並補充說明：「也因此，在先前發布第一份官方聲明後，我們不得不再追加說明，對此造成外界不便，敬請諒解。針對全炫茂的醫療行為相關事宜，本公司將提供以下客觀證據資料。」並公開了2016年的診療紀錄影本、該醫院的收入統計影本，以及有關醫療廢棄物處理方式的相關資料。



經紀公司強調：「當時的診療內容，主要是依據咽喉炎、喉炎及胃食道逆流等診斷，進行以抗生素、消炎藥及胃藥為主的治療；輸液則是作為輔助治療的醫療行為之一。透過上述資料可以確認，當時全炫茂的醫療處置，是在醫療人員判斷下，於合法醫療機構內進行的正當診療行為延伸。」SM C&C 也補充表示：「目前外界所提出的相關質疑並不屬實，未來若相關主管機關進行事實查核程序，本公司也將誠實提交相關資料，並積極配合調查。」

此次「注射姨母爭議」從網紅、歌手一路燒到主持人，顯示韓國演藝圈在高壓工作環境下，可能存在「以打營養點滴代替休息」的潛規則。 警方調查結果為何，將成為釐清「醫療便利」與「非法行為」界線的重要關鍵。

