制服控暴動！宋仲基新作《Love Cloud》當飛行教官+航管員！粉絲：讓我先昏一下

韓流男神宋仲基又要用新羅曼史攻佔觀眾心了！據韓媒「OSEN」獨家報導，他近期已確定接下新戲《Love Cloud》（暫定名），在收到邀約後經過正面評估，最終點頭拍攝。

宋仲基婚後晉升奶爸，但戲約完全沒停過，前陣子才憑 JTBC《我的青春》展現「浪漫喜劇王」的魅力，距離完結不到兩個月就火速敲定新作品，活動節奏根本停不下來。新劇《Love Cloud》是一部以「神秘又治癒的濟州島」為背景的浪漫喜劇，講述前飛行教官姜宇宙（宋仲基 飾）與預備機師安荷妮，在分別7年後再度相遇——這次一個成為航管員、一個成為機師，兩人在雲與風之間重新擦出曖昧火花。



本劇由《五月的青春》的導演宋閔燁執導，新人編劇團隊Mad Rabbit執筆。 雖然作品仍屬羅曼史，但相比《我的青春》，整體氛圍、角色設定完全不同，宋仲基也將首次挑戰飛行教官與航管員角色，令粉絲相當期待。目前劇組正在挑選女主角及其他重要角色，並討論最終播出平台，預計將在明年上半年開拍。

宋仲基自2008年出道以來作品不斷，包括《太陽的後裔》、《阿斯達年代記》《黑道律師文森佐》、《財閥家的小兒子》等人氣戲劇，電影《勝利號》、《禍亂：地下秩序》、《路基完》、《愁城波哥大》等也受到關注。 今年更在韓、日舉辦粉絲見面會，人氣依舊火熱。

