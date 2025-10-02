【十月追劇攻略】韓劇黑馬《申社長Project》收視急升！李先彬、羅美蘭全新職場喜劇《走到月亮為止》也上線囉

轉眼又到十月，秋風帶著滿滿的寶藏劇集悄然而至！無論是話題韓劇《我的青春》、收視黑馬《申社長Project》還是爆笑共鳴新劇《走到月亮為止》，每一部劇集都為你帶來不同的景象、每一個角色都為你演繹不一樣的人生！今天為你準備最新十月煲劇攻略，觀眾不妨趁著中秋連假開啟一場精彩絕倫的追劇之旅吧！

Viu Original 原創韓劇《我的青春》



由宋仲基和千瑀嬉（千玗嬉）主演的Viu Original原創愛情韓劇《我的青春》播出接近一半，劇情亦進入大直路！承最新發展，鮮于海（宋仲基飾）確診「類澱粉沉積症」，失落的他回到花店，初戀情人成濟妍（千瑀嬉飾）卻鼓起勇氣向他表白，他雖又驚又喜，卻因為身患重病不敢接受，成濟妍則表示從現在開始會對他發起猛烈追求！某天鮮于海開車時感覺手腳僵硬發麻，使他不禁擔心病情越發嚴重；翌日他本想在約會時對成濟妍坦白一切，可是他剛走幾步便暈倒在地！鮮于海吊完點滴後冒雨趕回花店，果然看到成濟妍坐在門口等他，兩人發生口角後成濟妍失望而去。



隔天成濟妍醉醺醺來到鮮于海的花店，他無法眼睜睜看着愛人內心受到折磨，於是和盤托出患病一事；經過再三思索後，成濟妍追問他到底得了甚麼病，鮮于海指自己運氣不好的話隨時會死，成濟妍仍在猶豫要不要繼續這段感情，鮮于海卻主動劃清界線。鏡頭一轉，二人在公園見面時鮮于海鼻血直流，轉眼間更失去了成濟妍的蹤影，只見她的單車倒在路旁，地上灑滿鮮血⋯⋯到底這對初戀小情人能否迎來大團圓結局？結局將至，本周劇情定必更加緊湊，觀眾記得在星期五晚上到Viu收看！





韓劇《申社長Project》

由韓石圭領軍的全新話題韓劇《申社長Project》講述前傳奇協商專家申在怡（韓石圭飾）現時是一位深受鄉民愛戴的炸雞餐廳老闆，由於他擁有異於常人的膽識與協商技巧，常常協助他人解決糾紛，因此成為鄰里間的「非正式調解員」！



《申社長Project》開播以來收視持續攀升，上周更以8%刷新自身紀錄，揮低一眾同時段節目登上收視冠軍！不少劇迷大讚故事貼地易理解，韓石圭亦一如以往超狂演出，尤其劇情逐步揭開申社長因為「能醫不自醫」、談判成功卻痛失兒子，最後決定放棄協商專家一職，更讓網民直呼神演繹：「主角是韓石圭無條件觀看」、「根本是教科書級別的演技」；此外曹必立（裴賢成飾）和李施溫（李蕊飾）的對手戲也獲觀眾力讚有火花：「兩個人好配」、「年輕人的感情戲很可愛」中！如果你還未開劇，不妨在十一假期親自感受這部韓劇的魅力。



韓劇《走到月亮為止》

由金永大、李先彬、羅美蘭和趙雅蘭主演的全新職場喜劇《走到月亮為止》講述三位在公司裡處於邊緣位置的「土湯匙」女性員工鄭多海（李先彬飾）、姜恩尚（羅美蘭飾）和金智松（趙雅蘭飾）因現實壓力和職場不公，決定展開一趟「特別」的旅程！最新劇情發展到三人因為薪水微薄難以維持生活，於是開始學習加密貨幣投資，卻在過程中遇到各種困難；此時咸志宇（金永大飾）加入團隊，為他們的生活帶來了全新變化⋯⋯



《走到月亮為止》由《酒鬼都市女人們》製作公司打造，後者於2022年在韓國播出時掀起熱話，不到一年更加碼添食第二季，期後還衍生了相關綜藝節目，可見該劇深受當地觀眾支持！今次《酒鬼》女主角「李光洙女友」李先彬繼續冧莊，擔任《走到月亮為止》鄭多海一角，近日她在第二集再度上演醉酒演技，讓觀眾不禁笑指她酒魂上身；另外本劇客串陣容亦相當強勁，包括當紅男團ZEROBASEONE的C位成員章昊、人氣演員姜泰伍以及實力女神鄭恩地，為劇集增添了不少亮點！



韓劇《百次的回憶》

由金多美和辛睿恩（辛叡恩）主演的全新青春韓劇《百次的回憶》以20世紀80年代為背景，講述100路巴士兩位女乘務員高煐禮（金多美飾）和徐悰喜（辛睿恩飾）之間珍貴的友誼，前者上進顧家、後者熱情如火，她們一拍即合成為最好的知己，可是當含著金湯匙出生的韓才弼（許南俊飾）出現後，姐妹倆的感情又會否受到動搖呢？



懷舊劇種向來是韓劇的拿手好戲，《百次的回憶》深刻描寫了80年代部分社會現象，例如低下階層生活艱苦，高煐禮即使奮發向學，可是礙於家境清寒，加上父母重男輕女，使她的求學之路更見崎嶇；徐悰喜則因為家暴陰霾造成內心傷痛，然而她們在艱難中遇上彼此，彷彿成為了對方的治癒良藥：徐悰喜為高煐禮送上救命錢，高煐禮則為徐悰喜帶來了從未體會過的快樂和關懷，許多觀眾直指兩人表現合拍：「美女們在一起就是開心」、「超喜歡她們談心事的那段戲」！可是《百次的回憶》一大重要議題正是「友情和愛情的考驗」，尤其當高煐禮錯過了表白的機會、韓才弼又和徐悰喜有着相似的過去，他們將如何維持的天秤，絕對是接下來的一大看點。



多部精彩韓劇、綜藝皆固定在Viu上架更新，香港觀眾不妨趁機重溫；同時亦可安坐家中緊貼以上各地最新劇集進度，快人一步緊貼亞洲煲劇潮流！

專欄組@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

相關新聞