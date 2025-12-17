「魔女」金多美化身末日母親！Netflix 災難鉅作《巨洪》讓高層公寓淪為生死戰場

【影片】結合科幻與災難題材、並承載母性愛情感的複合類型 Netflix 全新電影《巨洪》正式揭開神秘面紗，媒體試映會上，曾執導《全知讀者視角》的金秉佑導演與演員金多美、朴海秀、權恩成等人出席，分享了許多幕後故事。





《巨洪》描繪的是在「被巨大洪水吞噬的地球最後一天」，為了人類得以存活的最後希望，人們在逐漸被水淹沒的高層公寓中展開殊死搏鬥的 SF 科幻災難鉅片。該片更於今年受邀參加釜山國際影展，未公開前便已備受影評與觀眾們期待。



導演表示：「就我個人而言，希望觀眾能把這部作品記成一部神祕又充滿愛意的電影。」本片製作難度最高的部分在於 VFX 與視覺特效。以特效呈現各種水的形態本就極具挑戰：「難度高、成本也高。當然，特效是否出色、是否逼真都很重要，但我們更重視的是，這些視覺效果是否能幫助情感傳達，這是我最重視的部分。」

金多美在本片中飾演人工智慧研究員的具安娜一角，展開全新挑戰，並與童星權恩成的母子演技搭檔引發關注。朴海秀也以無懈可擊的熱演，化身安保人員孫熙兆，預告將帶給觀眾們滿滿的沉浸感。



談到選擇本作的理由，金多美表示：「第一次看到劇本時，很難在腦中具象化，這點讓我覺得很有趣，也很好奇實際拍出來會是什麼樣子。我看過導演過去的作品，覺得如果是導演來拍，會成為一部全新的類型挑戰。」



朴海秀則說：「一開始看劇本時，它並不是那種很好閱讀的劇本，而是像密碼一樣寫成的。原本以為是災難片開始讀，卻一邊想著這真的能被實現嗎？但讀著讀著，卻感受到一種奇妙的沉重感。在有限空間中，人類所做的選擇、內在本性被揭露並產生變化，讓我對導演的世界感到好奇，因此想一起參與。」

童星權恩成則表示：「我本來就很喜歡水和游泳，看到試鏡內容提到水和游泳時，就真的很希望能被選上。」、「現場大家都很照顧我，所以拍攝並不困難，水中戲也事前幫我準備得很好，真的很感謝多美姐姐。」



最後，金多美分享觀影重點：「規模很大、看點也很多，但我個人會推薦大家跟著音樂一起感受這部作品。」朴海秀則表示：「這部作品不只有故事的力量，雖然是韓國少見的科幻類型，但看到最後會有一種情感上的餘韻，希望大家能專注感受那份沉重感。」金炳佑導演則說：「如果能記住『愛是什麼？它從何而來？』這句話來觀看，會更有感觸。」





《巨洪》將於 12 月 19 日 透過 Netflix 公開。



