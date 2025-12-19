《請回答1988 10周年》今天首播！雙門洞家族感動重聚，名場面與幕後秘辛大公開

熱門韓劇《請回答1988》將以相隔 10 年後再度重聚的雙門洞家族，展開一場特別的相逢，兩天一夜的滿滿回憶殺正式揭開序幕。

將在今晚首播的 tvN《請回答1988 10周年》，在第 1 集中描繪了為紀念電視劇《請回答1988》播出 10 周年，雙門洞家族前往江原道展開兩天一夜旅行的第一段故事。即使行程繁忙，仍努力抽空齊聚一堂的家族成員們，將原封不動重現當時的經典造型，彷彿回到過去般，帶來滿滿回憶與笑聲。



在正式展開 MT 行程前，雙門洞家族先齊聚加平，並於三個不同地點進行開場，各自展現家族魅力與絕佳默契。依舊熱鬧非凡的德善一家（成東鎰、李壹花、柳惠英、惠利、崔盛元）、默契如中獎彩券般豐盛的正峰一家（羅美蘭、金成均、柳俊烈、安宰弘、李敏芝），以及其他家族——東龍一家（劉宰明、李東輝）、崔澤一家（崔武成、朴寶劍）、善宇一家（金善映、高庚杓）——將在三個地點「分開又相聚」，為觀眾帶來不同層次的樂趣。

▼《請回答1988 10周年》中字預告：



當天，雙門洞家族挑戰了一場史無前例、以「換裝機會」為獎勵、設定在 1988 年世界觀中的零用錢遊戲。成東鎰一句：「爸爸也是第一次玩這種遊戲呢」，喚起劇中名台詞；時隔 10 年首次挑戰綜藝的劉宰明；以及高喊「雙門洞是一體的！」的李東輝等，各家族紛紛爆發出意想不到的真實反應與反轉魅力，現場笑聲不斷。特別的是，負責遊戲進行的《請回答1988》導演申沅昊，也展現出不同以往的緊張感，甚至因突發狀況引發爆笑場面。



此外，節目中也將公開從未聽過的《請回答1988》幕後花絮，增添了節目看點。安宰弘分享自己在海外遇到粉絲的經驗，直言：「沒想到在海外也有這麼多人在看《請回答1988》」，並談及在印度遇見劇迷的故事；柳俊烈則透露：「連平常不太看電視劇的朴贊郁導演，都看得非常入迷。」除此之外，10 周年 MT 能夠成行的幕後故事，以及珍藏回憶物品的公開時刻，都將接連登場，刺激觀眾的懷舊情懷，令人更加期待。

而由惠利擔任旁白的 tvN 20 周年特別影片也已公開。片中，伴隨著惠利的旁白：「成長了 10 年的我們，也迎來更加快樂的相聚」，重溫《請回答1988》的經典場面，以及時隔 10 年再度團聚的雙門洞家族身影，不僅帶給粉絲滿滿回憶與感動，也讓人期待更多新的相遇。



tvN 特別企劃的《請回答1988 10周年》，將於 19 日今晚 8 點 40 分正式首播。【香港觀眾可於 Viu 收看哦～】

