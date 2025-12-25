Disney+《韓國製造》玄彬帥氣回歸！再赴北韓出任務　對決鄭雨盛首播就下猛料

年底就等這一部！最強男神玄彬沒有讓粉絲等太久，攜手Disney+推出最新力作《韓國製造》，他透露為了該劇增重14公斤，果然首集一出場超厚實的身材立刻讓人目瞪口呆！而這次更是強強聯手，找來鄭雨盛展開一場巔峰對決，這場贏不厭詐的年度最強對手戲，絕對是2025年底最大的驚喜作品。

玄彬去北韓＝票房保證！

過去就有一項都市傳說，稱只要玄彬飾演北韓人或是劇中去過北韓，該作品就會大賣！果然像《機密同盟》系列與《愛的迫降》都是最佳證明，如今他在新劇《韓國製造》中，飾演一名釜山中央情報科科長，但也是一名危險生意人白冀兌。在黑與白的角色切換中，總是露出深藏莫測的表情，讓人不知不覺被他玩弄於股掌間。

在首集中，玄彬更是以日文出演，還有相當精彩又帥度破表的打戲！他提出反劫機想法，成功化解一場革軍派挾持人質到北韓的驚悚危機。白冀兌在機上與革軍派主腦談條件，翻轉主導權，讓革軍派對他言聽計從，也讓劇迷從首集中就可以了解，白冀兌是一位面對變局時，依舊從容不迫的獵食者。



玄彬「最惡反派」之作

在先前的作品中，玄彬總是給人相當溫暖、沈穩的形象。因此在人物設定上大多都是正派角色。不過隨著戲路發展，他也開始展現灰暗的一面！堪稱是他從影以來「最惡反派」之作的《韓國製造》，他成為一名被利慾薰心的情報科科長，表面上是一名專業情報員，但私底下卻對毒品生意虎視眈眈。

光是他在第二集中，看見冰毒下鋪著滿滿的美金，以及直接對黑道說「我對冰毒生意很有興趣！」甚至被反問「體面的公務員販毒⋯」搶先一步回「不行嗎？」都能看出白冀兌為了達成目標不惜使用詐術、計謀或非常手段，展現出贏不厭詐的狠勁與野心。



鄭雨盛的瘋魔演技

相較於玄彬的心思深沉，鄭雨盛在《韓國製造》中反而是一名萬年檢察官張健榮，不過對於想要查出的真相緊咬不放，在個性上也有「瘋狗般的演技」，在跟白冀兌首次見面時，白冀兌要求他別再調查滿材派。等到對方前腳離開，張健榮立刻放聲大笑還臭罵一句「這傢伙以為他能騙的了誰！」滑稽又不合時宜的表現儘管令人莞爾一笑，但也能看出張健榮在面對壓力時，反而越挫越勇的反骨決心。



滿材派

首兩集中，滿材派一詞成為關鍵字，滿材派是釜山最大犯罪集團，整體經濟獲利控制釜山。而滿材派與釜山中央情報部的關係也是密不可分，也是牽起白冀兌與張健榮的緣分主因。

張健榮抓到滿材派副手的把柄，威脅他當臥底；而白冀兌則是想要鯨吞滿材派的毒品生意，因此同樣也找上滿材派副手。在雙方各懷盤算、利益交錯之下，也預示著檢察體系與黑幫勢力即將正面衝突。後續兩人又有什麼火花？請一定要鎖定每週三Disney+上線的《韓國製造》。



