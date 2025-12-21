[推薦]《巨洪》用災難現象包裝的科幻電影！金多美母愛爆棚為兒勇闖難關

[劇情雷]日前剛上線的Netflix電影《巨洪》，由金多美、朴海秀主演，劇情描述一位研究員安娜（金多美飾）某天一睜開眼睛，發現自己位於3樓的家中已經開始滲水，於是她帶著6歲的兒子狂奔到更高樓層，欲搭乘公司派來接應的直升機逃生，而神祕要員朴海秀則一路協助她的逃脫。

《巨洪》從預告影片都不難讓觀眾們感受到洪水所帶來的恐懼，並且在本片一開始就直接切入主題，水直接湧入家中。不過其實《巨洪》是一部非典型的災難電影，所著重的並非女主角如何帶著兒子逃離這場洪災，而是她與兒子之間的情感鏈結。劇情設定是這一場由隕石造成的大型海嘯，已將半個日本淹沒，可視為即將使全球人類滅絕的末日。而在人類滅絕後，將由「新人類」重新回到地球生活。



女主角安娜的職業是一位「新人類」的研究員，尤其專注於「情感模組」的研究，而前來營救她的要員朴海秀，則表示能夠讓她搭乘直升機離開，前往臨時休息站，但在此時安娜也必須面臨與兒子分離的抉擇。原來這個所謂的兒子，是由安娜所「製造」出來的實驗體，雖然不是親生，但從小嬰兒時期就跟在安娜身邊逐漸成長，兩人也相當依賴彼此。但總部要營救的僅有研究員安娜，兒子只需抽出腦中的記憶數據即可，以利開發新實驗體。

兩人被迫分離，在搭上了離開地球的太空船之後，安娜又有了新的任務。她再度在洪水入侵的屋內醒來，不過與上一次不同，原本不斷黏著她的兒子卻走失了，安娜就在這棟即將被洪水淹沒的建築物中不斷尋找兒子的下落。此時觀眾們都留意到安娜所穿的上衣，胸前的數字不斷增加著，從三位數增加到四位數，最後來到五位數。原來安娜也成了實驗的對象，而這場洪水就是對她的反覆試煉，她到底能不能在這棟建築物中成功找到自己兒子的藏身處？



因此《巨洪》的重點並不在於大洪水所帶來的滅亡，或是大家如何面臨這樣的末日。甚至最後這場巨洪成了一種研究的設定，為了研究母子之間的情感，以及母親有多麼著急想找到兒子，如何激發自己的潛能。在一次又一次的失敗後，安娜卻在手機中發現了這一切的秘密真相，也讓觀眾們恍然大悟。《巨洪》其實是部高科技科幻電影，設定在人類滅絕之日，可能有「新人類」重新進駐地球。《巨洪》現已公開。

