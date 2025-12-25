B1A4 CNU、燦多、孔燦和平分手WM娛樂，證實成立「B1A4 Company」透露受代表幫助

B1A4（現活動成員CNU、燦多、孔燦），近日正式宣布離開原經紀公司WM娛樂，後傳出三人自立門戶「B1A4 Company」，今（25）日B1A4證實此事並公開感言。

B1A4三成員公開宣布為了往後製作的IP、專輯及內容企劃與開發，成立「B1A4 Company」，三人將是公司內部理事兼藝人，會持續活動。而在經紀公司的權限上，B1A4和另家公司「HIPYUP」（히읗피읖暫時譯）簽訂契約，活動管理權限交由HIPYUP負責，B1A4 Company專注整體活動的製作及企劃。



B1A4亦透露三人和WM娛樂結束合約的時間其實不同，但都為了能持續活動下去，而一致準備成立B1A4 Company的計畫。孔燦在去年8月就結束和WM娛樂的合約，但仍等待其他成員的合約到期，在沒有經紀公司的情況下，持續完成粉絲見面會亞洲巡演，預計1月10日舉行台灣場後圓滿結束。CNU的合約則是本月31日到期，燦多還要等到明年2月28日。



明年4月23日B1A4就要迎來出道15週年，雖然三人都不和WM娛樂續約，但這段時間三人成立B1A4 Company、提前籌畫15週年活動，都受到WM娛樂公司代表金振宇（김진우）給了相當多幫助及支持，過程毫不吝嗇給予建言。



B1A4表示：「我們B1A4三名成員為了往後也能繼續在粉絲身邊活動，成立了B1A4 Company。因為是全新的挑戰，所以既激動又害怕，但三名成員會互相依靠、努力克服困難。希望未來我們BANA們也能一直陪伴我們，我們會繼續當透過各種活動報答粉絲的B1A4。」



HIPYUP則說：「能夠和B1A4三名成員一起演出獨立後再次飛躍的第二幕，感到非常榮幸。CNU、燦多、孔燦三名成員正在準備能夠多方面發揮技能的新跳板。就B1A4三成員凝聚力以及對粉絲的深厚感情，為了不成為累贅，今後會全力支持B1A4。最重要的是，粉絲俱樂部BANA信任著B1A4，支持並喜愛著B1A4，對此表示最大的尊敬和感謝。我們會盡最大努力讓B1A4和BANA同行的路途更加幸福。同時感謝WM娛樂和RBW*，在4月出道15週年前夕毫不吝嗇地為活動做準備。」（按：WM娛樂2021年被RBW收購成子公司）

