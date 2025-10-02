【十月追剧攻略】韩剧黑马《申社长Project》收视急升！李先彬、罗美兰全新职场喜剧《走到月亮为止》也上线罗

转眼又到十月，秋风带著满满的宝藏剧集悄然而至！无论是话题韩剧《我的青春》、收视黑马《申社长Project》还是爆笑共鸣新剧《走到月亮为止》，每一部剧集都为你带来不同的景象、每一个角色都为你演绎不一样的人生！今天为你准备最新十月煲剧攻略，观众不妨趁著中秋连假开启一场精彩绝伦的追剧之旅吧！

Viu Original 原创韩剧《我的青春》



由宋仲基和千瑀嬉（千玗嬉）主演的Viu Original原创爱情韩剧《我的青春》播出接近一半，剧情亦进入大直路！承最新发展，鲜于海（宋仲基饰）确诊「类淀粉沉积症」，失落的他回到花店，初恋情人成济妍（千瑀嬉饰）却鼓起勇气向他表白，他虽又惊又喜，却因为身患重病不敢接受，成济妍则表示从现在开始会对他发起猛烈追求！某天鲜于海开车时感觉手脚僵硬发麻，使他不禁担心病情越发严重；翌日他本想在约会时对成济妍坦白一切，可是他刚走几步便晕倒在地！鲜于海吊完点滴后冒雨赶回花店，果然看到成济妍坐在门口等他，两人发生口角后成济妍失望而去。



隔天成济妍醉醺醺来到鲜于海的花店，他无法眼睁睁看着爱人内心受到折磨，於是和盘托出患病一事；经过再三思索后，成济妍追问他到底得了甚么病，鲜于海指自己运气不好的话随时会死，成济妍仍在犹豫要不要继续这段感情，鲜于海却主动划清界线。镜头一转，二人在公园见面时鲜于海鼻血直流，转眼间更失去了成济妍的踪影，只见她的单车倒在路旁，地上洒满鲜血⋯⋯到底这对初恋小情人能否迎来大团圆结局？结局将至，本周剧情定必更加紧凑，观众记得在星期五晚上到Viu收看！





韩剧《申社长Project》

由韩石圭领军的全新话题韩剧《申社长Project》讲述前传奇协商专家申在怡（韩石圭饰）现时是一位深受乡民爱戴的炸鸡餐厅老板，由於他拥有异於常人的胆识与协商技巧，常常协助他人解决纠纷，因此成为邻里间的「非正式调解员」！



《申社长Project》开播以来收视持续攀升，上周更以8%刷新自身纪录，挥低一众同时段节目登上收视冠军！不少剧迷大赞故事贴地易理解，韩石圭亦一如以往超狂演出，尤其剧情逐步揭开申社长因为「能医不自医」、谈判成功却痛失儿子，最后决定放弃协商专家一职，更让网民直呼神演绎：「主角是韩石圭无条件观看」、「根本是教科书级别的演技」；此外曹必立（裴贤成饰）和李施温（李蕊饰）的对手戏也获观众力赞有火花：「两个人好配」、「年轻人的感情戏很可爱」中！如果你还未开剧，不妨在十一假期亲自感受这部韩剧的魅力。



韩剧《走到月亮为止》

由金永大、李先彬、罗美兰和赵雅兰主演的全新职场喜剧《走到月亮为止》讲述三位在公司里处於边缘位置的「土汤匙」女性员工郑多海（李先彬饰）、姜恩尚（罗美兰饰）和金智松（赵雅兰饰）因现实压力和职场不公，决定展开一趟「特别」的旅程！最新剧情发展到三人因为薪水微薄难以维持生活，於是开始学习加密货币投资，却在过程中遇到各种困难；此时咸志宇（金永大饰）加入团队，为他们的生活带来了全新变化⋯⋯



《走到月亮为止》由《酒鬼都市女人们》制作公司打造，后者於2022年在韩国播出时掀起热话，不到一年更加码添食第二季，期后还衍生了相关综艺节目，可见该剧深受当地观众支持！今次《酒鬼》女主角「李光洙女友」李先彬继续冧庄，担任《走到月亮为止》郑多海一角，近日她在第二集再度上演醉酒演技，让观众不禁笑指她酒魂上身；另外本剧客串阵容亦相当强劲，包括当红男团ZEROBASEONE的C位成员章昊、人气演员姜泰伍以及实力女神郑恩地，为剧集增添了不少亮点！



韩剧《百次的回忆》

由金多美和辛睿恩（辛睿恩）主演的全新青春韩剧《百次的回忆》以20世纪80年代为背景，讲述100路巴士两位女乘务员高煐礼（金多美饰）和徐悰喜（辛睿恩饰）之间珍贵的友谊，前者上进顾家、后者热情如火，她们一拍即合成为最好的知己，可是当含著金汤匙出生的韩才弼（许南俊饰）出现后，姐妹俩的感情又会否受到动摇呢？



怀旧剧种向来是韩剧的拿手好戏，《百次的回忆》深刻描写了80年代部分社会现象，例如低下阶层生活艰苦，高煐礼即使奋发向学，可是碍於家境清寒，加上父母重男轻女，使她的求学之路更见崎岖；徐悰喜则因为家暴阴霾造成内心伤痛，然而她们在艰难中遇上彼此，彷佛成为了对方的治愈良药：徐悰喜为高煐礼送上救命钱，高煐礼则为徐悰喜带来了从未体会过的快乐和关怀，许多观众直指两人表现合拍：「美女们在一起就是开心」、「超喜欢她们谈心事的那段戏」！可是《百次的回忆》一大重要议题正是「友情和爱情的考验」，尤其当高煐礼错过了表白的机会、韩才弼又和徐悰喜有着相似的过去，他们将如何维持的天秤，绝对是接下来的一大看点。



多部精彩韩剧、综艺皆固定在Viu上架更新，香港观众不妨趁机重温；同时亦可安坐家中紧贴以上各地最新剧集进度，快人一步紧贴亚洲煲剧潮流！

专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻