韓網炸鍋！KISS OF LIFE Julie捲「酒吧監視器影片」爭議，牽動VERIVERY岡旻！所屬社怒嗆「零寬容、全面提告」

韓國女團KISS OF LIFE成員Julie近日陷入爭議，網路上瘋傳一段疑似她的私生活影片，甚至還扯出男團VERIVERY成員岡旻。 消息一出立刻在韓網、微博延燒，引爆偶像隱私被侵犯的熱議。

Julie所屬的S2娛樂發佈聲明，表示已確認有人透過非法渠道散佈影片，強調「目前正在搜集、分析相關資料，將對一切不實流言、惡意散播及人格侵害行為展開法律行動」，並撂狠話：「不會有任何和解或寬容，絕對強硬應對！」S2娛樂同時警告無論是影片外流、二次加工、或散布相關謠言，全都屬於法律制裁範圍，呼籲外界不要再以訛傳訛。

這起風波源自中國微博，一段疑似在酒吧包廂裡的監視器影片曝光，畫面中一對男女互動親密，被部份網友指認是Julie與岡旻，引發熱烈討論。



面對熱議S2娛樂初期僅低調回應「涉及藝人私生活，公司不便回應」，態度謹慎。 但岡旻所屬社 JELLYFISH娛樂則更為激烈，直接駁斥：「相關傳言完全不實，嚴重毀損藝人名譽，屬惡意造謠。」



目前事件仍持續延燒，Julie與岡旻是否真的是影片主角，外界眾說紛紜。 不過可以確定的是，兩方公司都已經祭出法律戰警告，要替旗下藝人挽回形象。

