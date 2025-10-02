【韓網熱門】APEC 2025宣傳片陣容太強！G-Dragon、朴贊郁、朴智星、安成宰、張員瑛、李在明齊出動

2025年亞太經濟合作（APEC）峰會將於11月在韓國舉行，今日公開了由「海豚誘拐團」拍攝的宣傳片《讓世界走向慶州》，卡司陣容星光熠熠。

片中，峰會宣傳大使、BIGBANG隊長G-Dragon（權志龍）戴著機長帽登場，依次經過導演朴贊郁、球星朴智星、DJ Peggy Gou。米其林三星主廚安成宰正在出菜，料理造型採用慶州新羅時代古跡「瞻星臺」，會議室墻壁裝飾物則是慶州代表性文物、人面瓦當「新羅的微笑」。 IVE張員瑛喊話「2025號客人請移車」，隨後G-Dragon倒車飛機，擔任指揮工作的正是韓國總統李在明。



韓國網友評論：

1. 天吶，拍得很有趣、 很高品質耶！

2. 總統為什麼會在那裡kkk

3. GD穿上制服完全帥爆

4. 這不是無限商社權專務嗎？kkk

5. 張員瑛好美，超適合韓服

6. 叫人移車時的演技自然又好笑，真的很可愛kkk

7. 看到停車管理員時笑噴了kkk

8. 好大一輛車kkk

9. 看到李在明之後把前邊的都忘記了kkk

10. 很多人以為李在明是AI合成，但其實是實拍，IG還有PO現場花絮照kkk

11. 不愧是海豚誘拐團，一直很會拍

12. 趣味、訊息、感動，全都塞進這麼短的一支影片裡了

