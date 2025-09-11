玄彬、鄭雨盛飆戲火花太強！Disney+韓劇大戲《韓國製造》未播先續訂第二季，卡司逆天

Disney+原創韓劇《韓國製造》找來玄彬（炫彬）與鄭雨盛雙帥領銜主演，還沒上線就已經掀起超高話題。

據韓媒最新消息指出，該劇在完成第一季拍攝後，製作團隊火速啟動第二季籌備，勢必成為Disney+韓劇版圖中的重磅代表作。

據韓媒「OSEN」報導，《韓國製造》由《毒梟》衍生而來，背景設定在動盪的1970年代。 故事圍繞著渴望掌握財富與權力的「白基泰」（玄彬 飾），以及為了阻止他而不惜付出一切的檢察官「張健永」（鄭雨盛 飾），兩人之間正面交鋒，揭開一場足以撼動時代的大事件。 該劇由執導過電影《毒梟》的禹民鎬導演操刀，《首爾之春》千萬觀影人次的製作公司 Hive Media Corp 負責製作，實力與規模都相當驚人。



除了雙男神玄彬與鄭雨盛之外，演員陣容還包括元志安、徐恩秀、曹汝貞、鄭星一等人，堪稱華麗。 早在5月的Disney+開放日活動中，《韓國製造》就被點名為今年下半年最受期待的代表性作品之一。



Hive Media Corp代表金元國當時也自信喊話：「在Disney+的支持下，加上我們的製作能力，這部劇會非常強大。 等到《韓國製造》播出，將改變Disney+、我們公司以及整個K-Drama的格局，大家可以拭目以待。」

近來Disney+接連推出口碑之作，先有《下流大盜》獲得好評，接著公開全智賢、姜棟元主演的浪漫新作《暴風圈》。 如今《韓國製造》第一季確定在今年下半年壓軸登場，再加上第二季已經提上日程，無疑將延續強勢氣勢。

韓劇迷們可以準備好追起來了！

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞