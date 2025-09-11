蘇志燮化身「最強奶爸」尋找失蹤愛女！確定出演人氣漫改新劇《金部長》，擴展父愛宇宙

由「韓劇動作男神」蘇志燮主演的 SBS 全新漫改韓劇《金部長》確定將於2026年播出，這部將顛覆韓劇格局的「資深派動作大片」即將誕生！

《金部長》講述原本只是個平凡上班族、普通父親的金部長（蘇志燮 飾），為了尋找失蹤的愛女，不惜揭開自己絕不能被人知道的祕密，並孤注一擲拯救女兒的故事。



原作網漫《金部長》是韓國超人氣漫畫公司「朴泰俊漫畫公司」繼《看臉時代》、《格鬥實況》、《囧途人生》後，融合同一世界觀推出的衍生作品，自連載開始便空降 Naver 週二網漫排行榜第一，擁有極高的人氣。此次由擅長在喜劇中注入真摯情感的《宅男的偉大願望》、《30日》編劇南大中執筆，《美好世界》、《Voice 2》等展現細膩情感線的李勝英導演執導，讓該劇在開拍前便備受期待。



特別是，隨著蘇志燮確定出演，《金部長》將展現前所未有的動作、兄弟情與父愛，打造「全新感覺的父親宇宙」。

蘇志燮將飾演金部長，一位表面上是平凡的中小型儲蓄銀行職員，實際上卻是出身南北派的特工、女兒敏智的父親。金部長曾無數次被派往危險地帶進行特種作戰，北韓通緝名單的頭號目標，同時也是南韓必須隱藏存在的「行走的定時炸彈」。



蘇志燮近年來在多部作品中展現了強勁的動作戲實力，維持「蘇帥」的地位不墜。透過《金部長》，他將同時展現冷峻的黑幫型男氣質與溫暖父親的一面，挑戰前所未有的「破格父愛」角色，預計在2026年帶來又一次人生代表作。



製作團隊表示：「《金部長》擁有紮實的原作，加上蘇志燮這位『非凡父親』的真實演技，將誕生一部足以翻轉2026年的資深派動作大片。請大家多多期待蘇志燮的精彩表現。」



SBS 全新金土劇《金部長》將於2026年播出。

