軌道坦言參加《魔鬼的計謀》壓力很大！欣慰許多科學家支持：你展現了科學在世上發揮的作用

還記得2023年播出第一季的Netflix《魔鬼的計謀》嗎？雖是生存節目，但出現了連製作人設想不到的場面──參賽者軌道建立「弱者聯盟」，比賽從「能力強弱之爭」變成「多數人與少數人之爭」。

回顧《魔鬼的計謀》第一季內容，「弱者聯盟」以科學YouTuber軌道和律師徐東珠等人為首，目的是盡力保住每個參賽者，讓每次出局數化到最小。相對於弱者聯盟的「強者」，即戰力較強或者攻擊性較強的，演員河錫辰與李偲源、撲克玩家金東載等人。軌道建立弱者聯盟讓不少觀眾痛批他幻想過於美好、建立烏托邦是不可能之事，大家想看生存節目無非就是想看強者競爭，他卻集結多名弱者讓強者率先淘汰。



比賽瞬間從「能力強弱之爭」變成「多數人與少數人之爭」，製作人鄭中淵後來受媒體採訪坦言沒想過整個賽季「功利主義」（邊沁所提，追求公共利益、將效益最大化）變成關鍵，他也感到驚慌，但認為軌道的哲學並沒有錯、也無法阻止，至少開展出了全新的故事情節。軌道在比賽過程其實曾一度後悔，坦言「（遊戲）應該需要有各種方式」。



*延伸閱讀：

‎〈《魔鬼的計謀》結局你怎麼看？參賽者你最欣賞誰？河錫辰、李偲源、軌道、徐東珠？〉‎

〈Netflix《魔鬼的計謀》軌道建「弱者聯盟」挨批，PD回應「讓我驚慌，但沒有錯」〉

近期軌道受邀《認識的哥哥》，他依舊一心向著科學說：「我的人生目標是科學的大眾化。」表示自己在聽見《魔鬼的計謀》會在上百國家播出後決定參賽，並且參賽期間不斷在宿舍裡傳播科學，也就是觀眾看到的淘淘不絕講科學的模樣。沒想到他竟說「但那些都被剪掉了，成為了沉默的遊戲玩家」，原來他實際講的科學比觀眾看到的還要多更多啊！



神童形容軌道在節目裡是「地球的和平使者」，《認哥》也短暫回顧了軌道建立弱者聯盟的初衷到懷疑。軌道欣慰的說自己演出了以後，許多科學家聯絡他給予肯定：你展現了科學在世上要起到的作用，科學不應該用於個人利益，是應該用於所有人的生存。問他會不會在參賽生存節目，他坦言個性不適合、壓力很大，但表示能合作解決問題讓他很幸福，遇到首次遇到的問題也很幸福。



軌道接著就說到自己多喜歡《大逃脫 : The Story》了，不慎觸碰神童的「傷口」，而那就是後話了。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞