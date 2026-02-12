開演前5分鐘取消惹議！朴正民代製作方致歉、提議加開特別場次，韓網：又不是演員的錯

本月10日，正在首爾江南區驛三洞 GS ARTS CENTER 上演的舞台劇《少年Pi的奇幻旅程》在演出開始前5分鐘的晚上7點25分宣佈取消，引發爭議。

此次取消是因部分燈光設備突發技術故障所致。觀眾直到開演前5分鐘仍未能入場，只能在大廳等候，最終得知演出取消的消息。對此，製作公司於11日下午公布補償方案，宣布將於16日加開特別場次，保證相同卡司與相同座位；若無法觀賞的觀眾，則可獲得票價 110% 的退款，被視為相當罕見的補償措施。



消息公布後，主演朴正民也透過經紀公司 SNS 發表道歉聲明。他表示：「對於昨晚前來觀賞演出的所有觀眾，致上最誠摯的歉意。」並說明取消演出的技術原因。他坦言，想到觀眾在劇場尚未開門的情況下失望離去，內心十分沉重，「大家為這部作品付出的寶貴時間、精力與心意，是無法用任何方式償還的。」

朴正民也提到，道歉之所以稍晚，是因為希望在公開致歉前，能先與製作公司討論出具體替代方案，「沒有對策的道歉，反而可能是不負責任的行為。」他透露，加開特別場次的提議由自己提出，製作方也欣然接受。雖然再演無法完全彌補觀眾的失落，但仍希望能帶來些許安慰。

最後他表示：「未來剩下的演出，所有演員與工作人員都會更加努力。如果可以，希望能在再演那天見到大家。我代表團隊再次向各位致上最誠摯的歉意，對不起。」

朴正民的道歉聲明曝光後，也在韓網掀起熱議。網友紛紛留言表示：「演員為什麼要道歉ㅠㅠ 朴正民真的好帥」、「又不是演員的錯，竟然還親自道歉」、「製作公司怎麼把演員推到前面」、「原來會重新演出！但我16號要回老家，看不到了」、「追加場次還是朴正民先提議的」、「演出一定很累吧嗚嗚」、「不是技術問題嗎？為什麼演員要說對不起」、「道歉文寫得這麼誠懇，反而更讓人心疼」等，對他的誠意與擔當表達心疼與支持。



