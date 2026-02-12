IU 痛擊 96 名惡意評論網友，最新造謠「IU 是間諜」的惡評者下場慘了！

人氣歌手兼演員 IU 持續對惡評者採取強硬應對，所屬公司 EDAM娛樂 公開了針對撰寫毀謗、侮辱、散布虛假事實、惡意中傷、性騷擾等惡性貼文者的法律應對結果與進行情況。

公司列出共96名惡評者的帳號，並公開對他們所下達的法律處分與判決。官方表示：「自上次公告後，已下達的判決或處分包括罰金7件、罰金並命令完成性暴力治療課程1件、附帶教育條件的緩起訴3件，以及有期徒刑緩刑並接受保護觀察1件。」



IU 方面表示：「在首次提告後，仍持續撰寫惡性貼文者已追加提告，且這些案件並非簡易命令，而是進入正式審判程序。」並強調目前仍持續對追加的惡性貼文採取法律措施。

此外，針對散布 IU 虛假謠言的網友判決結果也一併公開。法院對於提出「間諜」疑雲並發布超過29篇虛假貼文的網友，判處500萬韓元罰金；而反覆發布涉犯罪謠言、國籍相關虛假傳聞及性騷擾貼文者，則被判處有期徒刑10個月、緩刑2年。

同時，IU 針對以侵犯著作權為由提出檢舉的網友，以及散布抄襲疑雲者所提起的精神損害賠償訴訟中，已全數勝訴，將獲得3,000萬韓元的賠償金。

公司也說明尚未宣判案件的法律應對情況。目前，對發布假新聞與抹黑內容的「網路爆料帳號」提起的刑事告訴仍在調查階段；至於在海外網站發布惡性貼文的作者，則已提起民事訴訟，並透過美國法院進行身分確認程序。

EDAM娛樂強調，公司正透過常態性監控網路惡性貼文來蒐集證據，並表示：「未來也將持續對所有侵犯所屬藝人名譽與人格權，甚至威脅人身安全的非法行為，採取強硬法律應對。」

IU 方面也強調，對於侵犯藝人及家人私生活，或威脅人身安全的非法行為，同樣會嚴正處理。公司呼籲：「請務必避免任何接近或前往藝人、家人與相關人士身邊的行為。」



另一方面，IU 曾於2024年11月對約180名惡評者採取法律行動。當時她以散布虛假事實、死亡威脅、性騷擾、非法合成物製作與流通等嫌疑，對180人提告。

IU 對此表示：「像是『長得醜、唱歌不好、演技也不好』這種反應屬於個人看法，可以接受。但若說我做了根本沒做過的事，我認為就需要制裁了。希望大家適可而止。」

