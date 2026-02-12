Disney+《天機試煉場》海報出爐！網友驚見「完全消失的朴娜勑」，嘆：製作組P圖P到手軟？

Disney+全新原創綜藝《天機試煉場》日前公開了官方海報與預告，集結49位命理師展開一場「神仙打架」般的生存戰，出演陣容包括全炫茂、朴河宣、神童、姜智榮等。 不過，最引發話題的，卻是「找不到」另一位原定出演者——因連串爭議而暫停演藝活動的朴娜勑。

這檔節目是描述49位來自塔羅、四柱、巫俗、觀相等各領域的知名命理師，透過各種任務測試自身命運的生存綜藝。從公開的海報中，可見命理師們手持塔羅牌、米粒、放大鏡、扇子、水晶球等代表各自「業務」的豐富道具，氣氛神秘又緊繃。 製作單位也強調，節目為事前製作，所有拍攝均已完畢。



然而，眼尖的網友立刻發現，在整個預告及海報中，完全不見朴娜勑的蹤影，彷彿從未參與過一般，引發熱議。網友紛紛留言：「製作組為了把她P掉，肯定很辛苦吧？」、「真的徹底『被消失』了耶」、「爭議的威力太可怕了」、「這後製工程浩大啊」。

朴娜勑自去年12月起，因接連爆出經紀人職場霸凌爭議及疑似非法用藥等醜聞，宣佈全面暫停演藝活動。前經紀人指控遭受不當對待，並對她申請了價值約1億韓元的財產扣押; 同時，她也遭質疑在非醫療場所，接受無正式醫師執照的「注射大媽」進行非法藥物施打。 朴娜勑當時發表聲明，表示「身為帶給大家歡笑的喜劇演員，認為暫停活動是正確的決定」，並稱會誠實面對法律程序，但未再做進一步解釋。



如今隨著節目預告公開，朴娜勑「被消失」的畫面，似乎也為她目前的事業狀態下了最直接的註解。《天機試煉場》將在Disney+上線，屆時節目正片中是否還會保留朴娜勑的片段，也成為另類的關注焦點。

