玄彬、郑雨盛飙戏火花太强！Disney+韩剧大戏《韩国制造》未播先续订第二季，卡司逆天

Disney+原创韩剧《韩国制造》找来玄彬（炫彬）与郑雨盛双帅领衔主演，还没上线就已经掀起超高话题。

据韩媒最新消息指出，该剧在完成第一季拍摄后，制作团队火速启动第二季筹备，势必成为Disney+韩剧版图中的重磅代表作。

据韩媒「OSEN」报导，《韩国制造》由《毒枭》衍生而来，背景设定在动荡的1970年代。 故事围绕著渴望掌握财富与权力的「白基泰」（玄彬 饰），以及为了阻止他而不惜付出一切的检察官「张健永」（郑雨盛 饰），两人之间正面交锋，揭开一场足以撼动时代的大事件。 该剧由执导过电影《毒枭》的禹民镐导演操刀，《首尔之春》千万观影人次的制作公司 Hive Media Corp 负责制作，实力与规模都相当惊人。



除了双男神玄彬与郑雨盛之外，演员阵容还包括元志安、徐恩秀、曹汝贞、郑星一等人，堪称华丽。 早在5月的Disney+开放日活动中，《韩国制造》就被点名为今年下半年最受期待的代表性作品之一。



Hive Media Corp代表金元国当时也自信喊话：「在Disney+的支持下，加上我们的制作能力，这部剧会非常强大。 等到《韩国制造》播出，将改变Disney+、我们公司以及整个K-Drama的格局，大家可以拭目以待。」

近来Disney+接连推出口碑之作，先有《下流大盗》获得好评，接著公开全智贤、姜栋元主演的浪漫新作《暴风圈》。 如今《韩国制造》第一季确定在今年下半年压轴登场，再加上第二季已经提上日程，无疑将延续强势气势。

韩剧迷们可以准备好追起来了！

