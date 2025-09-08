【無雷觀後感】韓劇久違的溫潤恬淡！宋仲基&千玗嬉《我的青春》細膩演繹成長戀曲，慢熱卻療癒

《我的青春》上週公開了前兩集，與近期很多大熱韓劇不同，完全沒有奇幻或刺激性元素，而是講述每個人都有可能經歷的、普通人身邊的故事，格外真實親切。 小編預感這部劇會是慢熱型，推薦給喜歡慢慢欣賞的朋友哦！

《我的青春》由宋仲基、千玗嬉、李宙明與徐志焄主演，講述男女主角在二十歲前後、人生最黑暗的時期互相支撐，時隔十餘年後重逢，重新譜寫戀情的感性故事，《由美的細胞將將自己 導演李尚燁與《Run On》編劇朴時玄聯手打造。

從開頭來看，劇情基調偏向自然、平實、柔和、緩慢，且前兩集主要用於介紹人物關係與背景、結束時才預告正片開始（？ ），因此收視率表現平淡也在意料之中。 不過，小編看完企劃和角色介紹後，認為不僅四位主角，就連配角們也各有讓人意外的故事，後續發展應該會有意想不到的驚喜！



反常規的開端

很多影視作品會在人物登場的同時給出身份線索，《我的青春》則大膽放棄了這一刻意手法，一開局就將觀眾直接拉進主角們的生活中，讓觀眾通過觀察，自行慢慢認識各個角色。

這感覺就像偶然認識了新的朋友，隨著時間推移一點一點了解他的過往和現在，嘗試像拼圖一樣拼出全貌。 不得不說，這節奏會需要一點時間適應，小編直到第二集前半還在努力理清人物和關係XD不過一旦開始熟悉角色，就會迫不及待想知道他們的故事！



童年與成年雙線故事，副CP也有戲！

你會看到，鮮于海（宋仲基 飾）曾被父親拋棄，青少年時期獨自扶養妹妹並償還債務，現在開花店兼當作家，但仍未知曉他為何抗拒提到童星過往; 成濟妍（千玗嬉 飾）曾有閃亮學生時代與檢察官夢想，卻因家道中落，最終成為演員經紀人，對鮮于海的感情封存多年、羞於面對。 高中時他們幾乎走到一起，如今能否解開心結呢？





毛泰琳與金錫柱的故事同樣精彩。 毛泰琳（李宙明 飾）是童星出身，曾與鮮于海是「打包出售」的國民兄妹，不同的是鮮于海消失，毛泰琳則成長為正統演員。 金錫柱（徐志焄 飾）出生於富裕之家，因缺乏關愛而性格扭曲，得知鮮于海父親要跟母親結婚後，開始找鮮于海的麻煩，但又奇怪地關心他的生活所需。 很多人覺得金錫柱難以靠近，唯獨毛泰琳不在意他的尖刺，這一對「明星 X 素人」的組合是否能修成正果呢？ XD





不願回顧的過去，勇敢開啟的現在

鮮于海努力隱藏過去，成濟妍則迫於工作壓力，必須將他帶回大眾視線。 究竟誰會向對方妥協？ 又會使出什麼手段？ 鮮于海的過往有什麼不願面對的秘密？

《我的青春》每週五晚通過Viu與韓國同步上架2集，如果看厭了重口味劇情，不妨來這裡換一下溫暖平淡的口味，找回「正統韓劇」的細膩與感動。



