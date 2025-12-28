SJ厲旭鐵粉又來了！i-dle雨琦赴演唱會又送咖啡車：「我會一輩子當E.L.F.，請一輩子唱下去」

K-POP圈誰不知道i-dle雨琦的偶像「本命」是Super Junior厲旭？而這名鐵粉「又來了」，觀賞厲旭26日舉行的solo演唱會之外，還送上咖啡車！

雨琦26日觀賞完厲旭演唱會「Special Rucky Draw」後，IG限時動態寫下：「前輩非常非常帥！還唱了中學時我最喜歡的歌，真的非常非常感謝！！還有High-touch（會後擊掌活動）Thank you！！最棒的！！我會一輩子當E.L.F.的！！請一輩子繼續唱下去！！！！！」



厲旭轉發回應：「謝謝雨琦，Dress code完全可愛的帽子，咖啡車和禮物全都非常感謝，2026年i-dle雨琦也都大發吧！」接著上傳多張雨琦送的咖啡車認證照，咖啡車果真還是一貫的「雨琦Style」，自稱「Super Star雨琦」更貼了好幾張自己的照片，當然主角還是厲旭，雨琦寫上「E.L.F.的Rucky厲旭前輩演唱會加油、「Super Star雨琦為你加油」。



更多這對K-POP愛豆前後輩「厲旭（雨）琦」（려욱이／려우기）可愛互動可見：

