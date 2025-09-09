國民臉蛋也有呆萌瞬間！車銀優帶李子被教官抓包，被粉絲封「搞笑藝人級別」

「國民臉蛋天才」車銀優已經入伍多日，他的一舉一動仍是備受矚目的焦點，粉絲和網友們經常通過網路了解他的近況，最近一件「李子事件」的公開看大家爆笑不止。

事情是這樣的，據網友爆料，某日車銀優飯後被教官叫住，於是有了以下一段對話：

教官（看著口袋鼓鼓囊囊的車銀優）：口袋裡是什麼？

車銀優：是李子！

教官：為什麼要帶走？

車銀優：想等熟透了再吃。

教官：這是現在就能吃的水果！

車銀優：是嗎？ 我不知道！

教官：現在就廣播！

廣播室：今天的水果裡的李子雖然是綠色的，但是已熟，現在就能吃！

當天食堂提供的李子是秋喜李（秋姬李），果皮呈黃綠色，和韓國市面上常見的紅黃色李子不同，看上去像沒熟透一樣，難怪車銀優會誤會啦。



검색해보니까 추희자두라고 모르면 진짜 안익은걸로 알것같아ㅋㅋㅋ나도 처음봄 개귀엽다 진짜 다람쥐냐고ㅋㅋㅋ https://t.co/sthLCgDaj4 pic.twitter.com/u9yWrAwoL9 — 차차차 (@OH24145698) September 7, 2025

得知這一事情的網友和粉絲們紛紛表示：「怎麼會有人這麼可愛」、「這個李子酸酸甜甜的」、「他居然說等熟透了再說，太可愛了」、「我也以為沒熟透，以為肯定很酸」、「一想到這麼說的人是車銀優，整件事情就變得更可愛了」、「笑死了」、「傳奇級別的搞笑藝人」等。

