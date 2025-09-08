潤娥透露《暴君的廚師》結局：「一定會流淚！」網友已準備哭了！

《劉QUIZ ON THE BLOCK》今日公開了潤娥擔任嘉賓的預告片，節目中還詢問她在與燕熙君李獻的後續發展，潤娥的回答意味深長，引人好奇！

預告片裡，潤娥表示最近每天睜開眼第一件事就是查看收視率，還透露很多人不直接叫她名字，而是稱她為「延志永」，還分享了劇外發生的一件既搞笑又讓人心酸的小事，讓人十分好奇。



劉在錫提到，潤娥為了演好這部戲，特地學了3個月的烹飪課程。 潤娥說：「關於料理的表演，我努力嘗試自己完成95%的份量。 後來慢慢習慣了，在片場感覺自己就像真正的廚師一樣。」戲中有一幕是延志永擠辣椒醬，潤娥認為，真正的廚師或許會將醬料分成一點一點，原來這個富有美感的鏡頭是來自潤娥的創意發想~



節目組也對《暴君的廚師》接下來的劇情十分好奇，尤其是延志永和燕熙君的關係如何發展！潤娥含蓄地說：「好像不能透露耶... 大家看到最後就知道了！」節目組繼續追問「會流淚嗎？」潤娥給出肯定的回答：「我覺得一定會！至於為什麼流淚，有很多種可能。真的不知道該透露到什麼程度耶...」

網友紛紛表示：「不管延志永為何流淚，我已經準備好哭了！」、「超級期待」、「太好奇了，真希望永遠不要劇終」、「拜託，一定要是幸福的眼淚！」



此外，潤娥作客的這期《劉QUIZ ON THE BLOCK》將於本週三（10日）晚播出，期待她分享更多關於自己和劇集的故事~

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞