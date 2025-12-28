鄭雨盛重現情聖眼神卻被罵！晉升「人夫&人父」後開撩李英子：「被我囚禁吧！」引發韓網論戰

演員鄭雨盛在經歷私生子風波及宣佈結婚後，近日攜新劇《韓國製造》華麗回歸。 然而，他在宣傳節目中與女藝人互動的表現，卻意外引起韓國網友熱議，質疑其「人夫兼人父」的身分與節目中的「撩妹」行為格格不入。

在 12 月 27 日播出的 MBC 綜藝節目《全知干預視角》中，Disney+原創影集《韓國製造》的主演群鄭雨盛、玄彬（炫彬）、朴埇佑、姜吉宇、盧載沅，齊聚李英子經營的私廚。

席間，李英子難掩激動情緒、一度忘記台詞，直言坐在鄭雨盛與玄彬對面令她快要昏倒。 李英子：「跟鄭雨盛先生單獨聊天真的很難，因為他會一直盯著我看。 玄彬先生也是，會一直注視著對談者的眼睛。」



李英子感慨自己被兩大男神的目光鎖定「根本逃不掉」，周圍眾人紛紛調侃她臉頰變紅。 鄭雨盛隨即俏皮地開玩笑說：「嘿！那就乾脆被囚禁（在我的魅力裡）吧！」玄彬也補充道，鄭雨盛的眼神是自己從小就想效法的目標，但這並非光靠練習就能達成。



節目播出後，這段內容在韓網引起正反不一的評價。 由於鄭雨盛去年底承認與小16歲模特文佳庇育有私生子，今年 8 月又宣佈與圈外女友登記結婚，期間還被曝出在社交媒體上向多名女性發送調情訊息，導致其過往的情聖形象大受打擊。

批評派網友毫不留情地表示：「臉皮真厚」「有小孩又已婚的人，不要再調情良家婦女了」「還以為撩妹放電這招行得通嗎？」「厚顏無恥的模樣令人反胃，難道沒有一點羞恥心嗎？」 「在鬧出那種醜聞還敢公然調情，就算是綜藝梗也讓人笑不出來。」



同時，也有觀眾為他抱不平：「他在節目中其實很沉默，只有在主持人拋梗時才禮貌性地接話」 「這就是綜藝效果，沒必要過度解讀」 「作為演員，配合節目氣氛完成工作也是一種敬業，不要太針對他」。

▽相關對話從4分40秒開始：



