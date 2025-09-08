【无雷观后感】韩剧久违的温润恬淡！宋仲基&千玗嬉《我的青春》细腻演绎成长恋曲，慢热却疗愈

《我的青春》上周公开了前两集，与近期很多大热韩剧不同，完全没有奇幻或刺激性元素，而是讲述每个人都有可能经历的、普通人身边的故事，格外真实亲切。 小编预感这部剧会是慢热型，推荐给喜欢慢慢欣赏的朋友哦！

《我的青春》由宋仲基、千玗嬉、李宙明与徐志焄主演，讲述男女主角在二十岁前后、人生最黑暗的时期互相支撑，时隔十余年后重逢，重新谱写恋情的感性故事，《由美的细胞将将自己 导演李尚烨与《Run On》编剧朴时玄联手打造。

从开头来看，剧情基调偏向自然、平实、柔和、缓慢，且前两集主要用於介绍人物关系与背景、结束时才预告正片开始（？ ），因此收视率表现平淡也在意料之中。 不过，小编看完企划和角色介绍后，认为不仅四位主角，就连配角们也各有让人意外的故事，后续发展应该会有意想不到的惊喜！



反常规的开端

很多影视作品会在人物登场的同时给出身份线索，《我的青春》则大胆放弃了这一刻意手法，一开局就将观众直接拉进主角们的生活中，让观众通过观察，自行慢慢认识各个角色。

这感觉就像偶然认识了新的朋友，随著时间推移一点一点了解他的过往和现在，尝试像拼图一样拼出全貌。 不得不说，这节奏会需要一点时间适应，小编直到第二集前半还在努力理清人物和关系XD不过一旦开始熟悉角色，就会迫不及待想知道他们的故事！



童年与成年双线故事，副CP也有戏！

你会看到，鲜于海（宋仲基 饰）曾被父亲抛弃，青少年时期独自扶养妹妹并偿还债务，现在开花店兼当作家，但仍未知晓他为何抗拒提到童星过往; 成济妍（千玗嬉 饰）曾有闪亮学生时代与检察官梦想，却因家道中落，最终成为演员经纪人，对鲜于海的感情封存多年、羞於面对。 高中时他们几乎走到一起，如今能否解开心结呢？





毛泰琳与金锡柱的故事同样精彩。 毛泰琳（李宙明 饰）是童星出身，曾与鲜于海是「打包出售」的国民兄妹，不同的是鲜于海消失，毛泰琳则成长为正统演员。 金锡柱（徐志焄 饰）出生於富裕之家，因缺乏关爱而性格扭曲，得知鲜于海父亲要跟母亲结婚后，开始找鲜于海的麻烦，但又奇怪地关心他的生活所需。 很多人觉得金锡柱难以靠近，唯独毛泰琳不在意他的尖刺，这一对「明星 X 素人」的组合是否能修成正果呢？ XD





不愿回顾的过去，勇敢开启的现在

鲜于海努力隐藏过去，成济妍则迫於工作压力，必须将他带回大众视线。 究竟谁会向对方妥协？ 又会使出什么手段？ 鲜于海的过往有什么不愿面对的秘密？

《我的青春》每周五晚通过Viu与韩国同步上架2集，如果看厌了重口味剧情，不妨来这里换一下温暖平淡的口味，找回「正统韩剧」的细腻与感动。



