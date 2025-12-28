《玩什麼好呢？ 》粉絲見面會圓滿成功！許成泰復刻GD《TOO BAD》舞台獲讚，鄭埻夏倒畫「30年友情肖像」感動全場

MBC 熱門綜藝《玩什麼好呢？ 》於 27 日播出「沒有人氣的人聯誼會」專屬粉絲見面會。 雖然自嘲是「無需求供應」的活動，卻意外充滿溫馨與歡笑，成員們傾盡全力的表演不僅贏得滿堂彩，更奪下週六綜藝收視冠軍。

300 席位座無虛席！粉絲「極致忠誠」守護自家藝人

見面會正式登場前，成員們不僅精心裝扮，更親自準備了「逆應援」泡菜回饋粉絲。 儘管大家一度擔心粉絲席會冷場，但舞台大門一開啟，現場 300 個席位座無虛席，尖叫聲震耳欲聾。 有趣的是，各家粉絲展現了「極致忠誠」，除了自家本命藝人外，對其他人的演出幾乎不給反應，讓劉在錫也忍不住吐槽這份強烈的歸屬感。



崔洪萬挑戰《Candy》、許成泰化身「許GD」驚艷全場

見面會舞台驚喜不斷：「巨人拳手」崔洪萬以 160 公斤的魁梧身軀挑戰 H.O.T. 經典曲目《Candy》，金光奎特訓兩週挑戰《來自星星的你》名曲《你的每個瞬間》，玄奉植與阿卡貝拉團體 Maytree 跨界合作，韓尚進戰勝肩傷帶來充滿活力的啦啦隊表演，哈哈與 DJ Tukutz 也以專業舞台將氣氛推向高潮。

許成泰則大變身為「許-Dragon」，從藍髮、美甲到服裝細節完美復刻 GD，驚人的舞蹈實力讓觀眾讚嘆不已。



壓軸淚點：鄭埻夏「倒畫」劉在錫傳遞 30 年兄弟情

全場最令人屏息的瞬間出現在鄭埻夏的壓軸舞台。 他與編舞家 J BLACK 演出結束後，突然在現場揮毫，僅花 10 分鐘，竟倒著畫出精準的劉在錫肖像。 當畫作翻轉過來的那一刻，全場發出驚嘆。



鄭埻夏眼眶泛紅表示：「我是想著這 30 年的友誼畫出來的。」 劉在錫感動得一度哽咽，感動回應：「他是我非常親近、總能給我帶來歡笑的哥哥與同事。」這份超越節目的深厚情誼讓全場粉絲也跟著落淚。



見面會最後在全體大合唱《Must Have Love》中圓滿落幕，最終人氣投票由鄭埻夏榮登首位。 當天節目的核心競爭指標「2049 收視率」達到 1.9%，登上週六綜藝冠軍。 而每分鐘最高收視率達到 4.4% 的瞬間，則是鄭埻夏在感人舞台後，以「沒人氣的人聯誼會」作三行詩的橋段。

