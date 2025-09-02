李準問咖啡店長「一個月能賺1000萬嗎？」DinDin吐槽：藝人對錢完全沒概念！韓國平均月薪也才360萬

歌手DinDin近日在節目上大膽吐槽部份藝人花錢毫不手軟，直言「沒概念」，引起網友熱議

YouTube頻道《Workman》公開了一則名為〈拜託... 只點美式咖啡吧... |咖啡界的海軍陸戰隊！Mega MGC Coffee〉的影片。 影片中，藝人李準與DinDin體驗在連鎖品牌「Mega Coffee」兼職的過程。

在完成工作之後後兩人與店長一同休息並聊天。 當時DinDin問店長：「在Mega Coffee有什麼願望嗎？」店長回答：「希望薪水能多一點。」隨後李準接話：「感覺您應該賺不少吧，一個月有一千萬（韓幣，約22萬新台幣）嗎？」這突如其來的問題讓店長顯得有些慌張。DinDin聽後立刻吐槽：「藝人們問題就在這啊，對錢完全沒概念！開超跑、睡名牌床，腦袋都不正常了！」這番直白評論也被網友稱讚是「超痛快一針見血」。



相關影片公開後網友們反應兩極。 支持者紛紛留言：「真是太痛快了」、「說得太好了」、「不少藝人聽到這番話應該會心虛」、「DinDin果然是節目的調味劑」、「這些話一針見血」。

但也有網友提出不同觀點，認為應該考慮到藝人的努力。 一名網友表示：「我們熟知的藝人，其實大多數都熬過多年、甚至數十年的無名期才有今天的成就。 偶像出道前的練習生生活更是漫長又嚴苛，他們能賺到現在的收入，本身就是非常了不起的事情。」他同時補充：「有時候看到藝人公開豪宅，網上總有人冷嘲熱諷，但換個角度想，有多少人真的努力過到這種程度？ 與其嫉妒，不如反思自己。」



實際上，根據韓國統計廳最新勞動者報酬統計顯示，韓國全體勞動者的平均月薪約為397萬（約8.7萬新臺幣），這個數字包含正職與非正職勞工。 月薪中位數約為267萬（約5.8萬新臺幣，也就是說全體勞動者中，有一半的月薪低於這個數字，另一半高於這個數字。

▼按年齡層劃分的平均月薪大致如下：

20歲初期：約215萬（約4.7萬新臺幣；

20歲後期：約250–270萬（約5.5萬-5.9萬新臺幣）；

30歲：約330–360萬（約7.2萬-7.9萬新臺幣）；

40歲：約400萬（約8.8萬新臺幣）。

DinDin的直率發言掀起熱議，也再次引發外界對韓國演藝圈「高收入與高消費」文化的討論。



