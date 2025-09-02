李准问咖啡店长「一个月能赚1000万吗？」DinDin吐槽：艺人对钱完全没概念！韩国平均月薪也才360万

歌手DinDin近日在节目上大胆吐槽部份艺人花钱毫不手软，直言「没概念」，引起网友热议

YouTube频道《Workman》公开了一则名为〈拜托... 只点美式咖啡吧... |咖啡界的海军陆战队！Mega MGC Coffee〉的影片。 影片中，艺人李准与DinDin体验在连锁品牌「Mega Coffee」兼职的过程。

在完成工作之后后两人与店长一同休息并聊天。 当时DinDin问店长：「在Mega Coffee有什么愿望吗？」店长回答：「希望薪水能多一点。」随后李准接话：「感觉您应该赚不少吧，一个月有一千万（韩币，约22万新台币）吗？」这突如其来的问题让店长显得有些慌张。DinDin听后立刻吐槽：「艺人们问题就在这啊，对钱完全没概念！开超跑、睡名牌床，脑袋都不正常了！」这番直白评论也被网友称赞是「超痛快一针见血」。



相关影片公开后网友们反应两极。 支持者纷纷留言：「真是太痛快了」、「说得太好了」、「不少艺人听到这番话应该会心虚」、「DinDin果然是节目的调味剂」、「这些话一针见血」。

但也有网友提出不同观点，认为应该考虑到艺人的努力。 一名网友表示：「我们熟知的艺人，其实大多数都熬过多年、甚至数十年的无名期才有今天的成就。 偶像出道前的练习生生活更是漫长又严苛，他们能赚到现在的收入，本身就是非常了不起的事情。」他同时补充：「有时候看到艺人公开豪宅，网上总有人冷嘲热讽，但换个角度想，有多少人真的努力过到这种程度？ 与其嫉妒，不如反思自己。」



实际上，根据韩国统计厅最新劳动者报酬统计显示，韩国全体劳动者的平均月薪约为397万（约8.7万新台币），这个数字包含正职与非正职劳工。 月薪中位数约为267万（约5.8万新台币，也就是说全体劳动者中，有一半的月薪低於这个数字，另一半高於这个数字。

▼按年龄层划分的平均月薪大致如下：

20岁初期：约215万（约4.7万新台币；

20岁后期：约250–270万（约5.5万-5.9万新台币）；

30岁：约330–360万（约7.2万-7.9万新台币）；

40岁：约400万（约8.8万新台币）。

DinDin的直率发言掀起热议，也再次引发外界对韩国演艺圈「高收入与高消费」文化的讨论。



