【韓網熱門】「看到拿香奈兒包的女同事，會覺得有點可憐…」

近日有韓國網友在論壇發文，稱薪水很高的女同事「只有名牌包可炫耀」，引起熱議。

該網友寫道：「個人覺得，看到拿香奈兒包的人會覺得有點可憐。 我們公司這樣的人超多。 38歲了還沒結婚，但錢很多、年資也高、生活很寬裕的次長級女職員們。 月薪都領七八百萬韓元，倒也不是買不起香奈兒包。」

「但相對地，她們花錢的地方除了名牌包和海外旅行以外就沒有了。 同事們在花錢讓孩子上英語幼兒園的時候，她們能拿出來炫耀的就只剩下那些...現在也有一位四十多歲的次長在炫耀說自己去埃及浮潛，我一邊羨慕一邊又覺得有點可憐...」



Photo by Mona Siswanto on Unsplash



韓國網友評論：

1. 完全是我夢想中的生活

2. 難道花錢送小孩去讀英語幼兒園比較令人羨慕嗎？

3. 這篇文根本是在宣揚未婚的好處吧？ kkk

4. 那位次長忙著去埃及浮潛，根本沒空管別人有沒有把小孩送去英語幼兒園

5. 其實也不是炫耀，只是聊聊日常而已，就像有小孩的人聊到英語幼兒園一樣

6. 羨慕就說羨慕嘛，幹嘛那麼充滿自卑感...

7. 看起來就是拼命想把成功的單身女性塑造成可憐形象，用盡全力想挖對方的缺點

8. 「錢只花在名牌跟出國旅行上」，天啊，怎麼會有這麼讓人羨慕的句子？

9. 笨蛋，羨慕跟可憐是不可能共存的，其實是「一邊羨慕（對方）一邊覺得（自己）可憐」啦

10. 我都不知道埃及浮潛很有名，看樣子她已經去遍所有大家都知道的景點了吧，超羨慕

11. 其實是在炫耀自己公司吧？ 次長級的女員工都過得很好kkk

12. 如此讓人可憐的生活，我也想過一次啊哈哈哈



Photo by Subtle Cinematics on Unsplash



出處：https://theqoo.net/hot/4008412805

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞