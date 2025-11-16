【韓網熱門】繼OY、Daiso之後，外國遊客最新愛店是它：ARTBOX文具店

據《韓國經濟》報導，韓國連鎖文具品牌ARTBOX近來已成為外國觀光客的新熱門景點，網友亦深有共鳴。

首爾弘大ARTBOX內充滿來自東南亞、中國、西班牙等地的旅客，從鑰匙圈、玩偶到各式可愛商品，都成為拍照與購買焦點。 日本遊客表示，ARTBOX是朋友推薦的「買韓國可愛角色商品的好地方」，即便不購買也很值得逛。



ARTBOX的成功來自「文化空間」轉型。積極引入熱門 IP，商品種類從 3.5 萬種擴大到 4.1 萬種，在文具之外推出了鑰匙扣、滑鼠墊和手辦等周邊產品，還增設扭蛋機、拍貼、卡片列印機等設備，提升購物體驗。近年大量拓店，目前全韓逾 212 間，單是今年就開了22家新店。 2023 年營收逼近 2500 億韓元，較前一年成長逾 30%。 首尔主要商业区的訪客約 80% 是外國人。



相較之下，傳統文具品牌 Monami、Morning Glory 因學齡人口減少、線下門店缺乏吸引力而持續衰退，新事業亦未見成效。 專家指出，文具業競爭已轉向「故事性與體驗感」，能提供獨特線下體驗的品牌，才可能在新一輪市場競爭中脫穎而出。



韓國網友評論：

1. ARTBOX真的有很多可愛、新奇又有趣的東西

2. 我很喜歡ARTBOX，但是真的都太貴了

3. 感覺很適合買禮物和紀念品

4. 我在ARTBOX打工，明洞店一個月的營業額超過4億韓元...

5. 雖然沒什麼要買的，但路上看到一定會進去逛

6. 等人的空檔進去逛一下，時間真的一下就消失了。但我的經濟能力是Daiso層級，ARTBOX真的只是用來逛

7. ARTBOX雖然貴，但旅遊本來就會買些貴又漂亮的東西嘛！

8. 我住在海外，ARTBOX其實算便宜，這裡的文具又貴又不好看，如果是我也會大掃貨

9. 天啊，我還以為ARTBOX要倒了，原來在外國人中這麼受歡迎，好神奇

10. 加拿大也有ARTBOX，是很多青少年會去的熱門地點

11. 外國人們，也順便救救10x10（韓國另一家文具/雜貨品牌）吧

12. ARTBOX應該跟Linko、Office Depot這種店比較，怎麼會拿來跟 Monami、Morning Glory 這種傳統文具公司比？

13. ARTBOX超可愛，我隔了20年再去，還是像學生時代一樣覺得開心快樂哈哈

14. 哇大發，ARTBOX在40年前我讀書時就很熱門，現在還是很受歡迎

15. 太好啦，從小就喜歡ARTBOX，長大後也很愛去逛，希望它繼續長長久久

