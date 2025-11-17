【韓網熱門】韓國是巫俗強國的原因：每個人都有預示命運的「胎夢」

韓國文化裡普遍存在「胎夢」這一概念，即孕期前後由孕婦或身邊人所做的夢，通常認為預示了胎兒的受孕、性別和命運。 但在外國，這一概念似乎頗為陌生。

韓網友認為，韓國的巫俗內容很有殺傷力，在高速產業國家居然有降神傳統已經很不可思議，其表演（儀式）更是令人震撼：「如果艾瑞·艾斯特導演早知道這些，也許會比《仲夏魘》更早拍成電影吧，哈哈。 所以最近面相全球市場的韓國內容，都會加進去巫俗元素。」

「韓國人出生前身邊人都會做預知夢、預告其誕生，韓國就是這樣的巫俗強國。 我對外國人說我的胎夢是薔薇花，他們突然用敬畏的眼神看我。 這是全國人民都有受胎告知的國度。」



Photo by ameenfahmy on Unsplash



「小時候看到我國最早的多國籍女團Circle，採訪裡問到胎夢時，給日本籍成員解釋了半天，她仍然無法理解，這件事印象超深。」

「聽說韓中日三國裡，只有韓國人經常做胎夢。 韓國人幾乎都有自己的胎夢，有時是別人代為夢到。 但日本和中國很少談論胎夢，似乎只有曆史英雄擁有胎夢。」

「好羨慕胎夢美麗的人... 別人的胎夢都是什麼燕子銜來珠子、龍在飛翔、薔薇盛開，我的胎夢卻是一顆像房子那麼大的白菜毀壞房屋、滾進臥室...」



Photo by Cosmin Ursea on Unsplash



韓國網友評論：

1. 我媽媽在夢裡摘了水果分給朋友，結果兩人都生了女兒，而且生日只差一天kkk

2. 我的胎夢是紅辣椒/紅蘋果/錦鯉/豬

3. 我的胎夢是青鳥... 難道上輩子是Twitter嗎

4. 我是跳進媽媽懷裡的鯉魚

5. 我的胎夢是一隻超大的棕黑錦蛇緊緊纏住媽媽，還咬了她的手指

6. 我的胎夢也是棕黑錦蛇，在清澈的水裡游向媽媽，她沒感到害怕、只覺得燦爛晶瑩，然後乘著蛇飛上天空，去外國旅遊了。 其實她是在暗示我帶她出國旅遊吧？ 哈哈哈

7. 我是桃子，我家小孩也是桃子kk

8. 一顆巨大的栗子滾到媽媽面前，然後咔的一聲裂開kkkk



Photo by Hansjörg Keller on Unsplash



9. 我大姑替我做了胎夢，內容是三顆栗子排成一排。 據說栗子胎夢預示女兒，結果我家真的是三姐妹

10. 我的胎夢是很多黃瓜，然而我對黃瓜過敏

11. 我家是三姐妹，媽媽在懷大姐時夢到摘了三顆紅柿，就這樣一次搞定kkkk

12. 應該沒有人比我更討厭自己的胎夢吧，我爸夢到獨裁者朴正熙進到家裡來... 爸爸從我5歲起開始曆史教育kkk

13. 大部份韓國人都有蠻強的靈性，雖然聽起來很像迷信

14. 胎夢和普通的夢不同，尤其生動逼真、令人難忘。 做夢者會有一種感覺「這就是胎夢」

15. 我沒有胎夢，好難過ᅲᅲᅲ

16. 據說沒有胎夢的人是沒有前世，今生是第一次，不要難過啦



Photo by Alexander Grey on Unsplash



出處：https://theqoo.net/hot/3994179458

