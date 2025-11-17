【韓網熱門】韓國是巫俗強國的原因：每個人都有預示命運的「胎夢」
【韓網熱門】韓國是巫俗強國的原因：每個人都有預示命運的「胎夢」

生活   2025年11月17日   星期一14:12   Sani  

（封面圖源：Unsplash@Илья Мельниченко）

韓國文化裡普遍存在「胎夢」這一概念，即孕期前後由孕婦或身邊人所做的夢，通常認為預示了胎兒的受孕、性別和命運。 但在外國，這一概念似乎頗為陌生。

韓網友認為，韓國的巫俗內容很有殺傷力，在高速產業國家居然有降神傳統已經很不可思議，其表演（儀式）更是令人震撼：「如果艾瑞·艾斯特導演早知道這些，也許會比《仲夏魘》更早拍成電影吧，哈哈。 所以最近面相全球市場的韓國內容，都會加進去巫俗元素。」

「韓國人出生前身邊人都會做預知夢、預告其誕生，韓國就是這樣的巫俗強國。 我對外國人說我的胎夢是薔薇花，他們突然用敬畏的眼神看我。 這是全國人民都有受胎告知的國度。」
（圖源：Unsplash@ameenfahmy）
Photo by ameenfahmy on Unsplash

「小時候看到我國最早的多國籍女團Circle，採訪裡問到胎夢時，給日本籍成員解釋了半天，她仍然無法理解，這件事印象超深。」

「聽說韓中日三國裡，只有韓國人經常做胎夢。 韓國人幾乎都有自己的胎夢，有時是別人代為夢到。 但日本和中國很少談論胎夢，似乎只有曆史英雄擁有胎夢。」

「好羨慕胎夢美麗的人... 別人的胎夢都是什麼燕子銜來珠子、龍在飛翔、薔薇盛開，我的胎夢卻是一顆像房子那麼大的白菜毀壞房屋、滾進臥室...」
（圖源：Unsplash@Cosmin Ursea）
Photo by Cosmin Ursea on Unsplash

韓國網友評論：
1. 我媽媽在夢裡摘了水果分給朋友，結果兩人都生了女兒，而且生日只差一天kkk
2. 我的胎夢是紅辣椒/紅蘋果/錦鯉/豬
3. 我的胎夢是青鳥... 難道上輩子是Twitter嗎
4. 我是跳進媽媽懷裡的鯉魚
5. 我的胎夢是一隻超大的棕黑錦蛇緊緊纏住媽媽，還咬了她的手指
6. 我的胎夢也是棕黑錦蛇，在清澈的水裡游向媽媽，她沒感到害怕、只覺得燦爛晶瑩，然後乘著蛇飛上天空，去外國旅遊了。 其實她是在暗示我帶她出國旅遊吧？ 哈哈哈
7. 我是桃子，我家小孩也是桃子kk
8. 一顆巨大的栗子滾到媽媽面前，然後咔的一聲裂開kkkk
（圖源：Unsplash@Hansjörg Keller）
Photo by Hansjörg Keller on Unsplash

9. 我大姑替我做了胎夢，內容是三顆栗子排成一排。 據說栗子胎夢預示女兒，結果我家真的是三姐妹
10. 我的胎夢是很多黃瓜，然而我對黃瓜過敏
11. 我家是三姐妹，媽媽在懷大姐時夢到摘了三顆紅柿，就這樣一次搞定kkkk
12. 應該沒有人比我更討厭自己的胎夢吧，我爸夢到獨裁者朴正熙進到家裡來... 爸爸從我5歲起開始曆史教育kkk
13. 大部份韓國人都有蠻強的靈性，雖然聽起來很像迷信
14. 胎夢和普通的夢不同，尤其生動逼真、令人難忘。 做夢者會有一種感覺「這就是胎夢」
15. 我沒有胎夢，好難過ᅲᅲᅲ
16. 據說沒有胎夢的人是沒有前世，今生是第一次，不要難過啦
（圖源：Unsplash@Alexander Grey）
Photo by Alexander Grey on Unsplash

出處：https://theqoo.net/hot/3994179458

Sani@KSD

