不是《犯罪都市》系列就不好看嗎？馬東石最新電視劇《十二使者》收視節節敗退

動作演員馬東石憑藉《犯罪都市》系列電影，鐵拳的形象深植人心，並且該系列的每一集電影都開出紅盤，不過他的其他作品可就沒有那麼受歡迎，譬如電影《聖夜：惡魔都市》票房就不如預期，而近期回歸小螢幕的電視劇作品《十二使者》收視率也從第一集接連下滑到第四集。

馬東石在2016年曾出演電視劇《38師機動隊》相隔9年才再度回歸小螢幕，《十二使者》在第一集播出時創下8.1％的高收視率，但在那之後收視率卻節節敗退，到了上週播出的的第四集，落到僅剩下3％。與《十二使者》同時段播出的還有tvN的作品《暴君的廚師》則是呈現節節高升的走勢，在第四集更突破了二位數來到11％。



而馬東石在今年4月在韓上映的電影《聖夜：惡魔都市》是驅魔題材的動作作品，票房卻無法如同《犯罪都市》大破千萬人次，甚至連百萬人次都沒有突破。於是也有許多人認為馬東石的作品太集中於《犯罪都市》系列，而導致其他的電影作品及電視作品幾乎都慘澹收場。



雖然《十二使者》《聖夜：惡魔都市》《整型帝王》等作品都與《犯罪都市》系列一樣由馬東石親身參與製作、企劃、劇本撰寫等前置作業，希望成為馬東石拓展戲路的多元發展，不過交出的成績單都不如預期。不過也有另外一方意見表示，雖然馬東石在不同題材作品中卻還是一樣是「馬東石」，即使加入了驅魔、搞笑、英雄等元素，但最終馬東石仍然表現出「以鐵拳擊退惡黨」的《犯罪都市》風格，如何擺脫被定型的框架將是他的最大課題。



