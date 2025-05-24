《魷魚遊戲2》《以吾之名》朴喜洵簽新經紀公司再與金賢珠同門！兩人二搭過兩部戲！

曾演《以吾之名》、《Trolley：命運交叉點》、《魷魚遊戲2》等戲劇的演員朴喜洵，今（24）日確定簽約新公司management SEESUN（매니지먼트 시선），是繼YNK娛樂後再次與兩度搭檔的金賢珠同門。

「將與每一部作品都展現無可比擬演技的演員朴喜洵同行。能夠和朴喜洵合作感到非常欣喜，在其進行活躍且多樣的演藝活動時，將盡全力支援其挑戰。」management SEESUN對外表示。



朴喜洵1994年以短篇電影出道，2008年以電影《七日綁票令》（七天）獲得青龍電影獎最佳男配角一炮而紅。生涯多演電影的他，曾演出《VIP》、《南漢山城》、《1987：黎明到來的那一天》、《魔女首部曲：誕生》等名作，2021年演出Netflix影集《以吾之名》崔武鎮一角被封「帥大叔」，拓展了他在全球的知名度。



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2022年他演出SBS電視劇《Trolley：命運交叉點》罕見表現愛情劇，搭檔是金賢珠，兩人共譜「中年愛情」化學反應令人深刻，朴喜洵當時宣傳採訪時曾直言金賢珠是「好人」，稱讚金賢珠人品、智慧與美貌兼備，表示能和她搭檔「太完美」，還瘋狂稱讚對方演技。隔年朴喜洵便加入金賢珠所在的經紀公司YNK娛樂，去年二度合作Netflix影集《遺贈的秘密》，沒想到現在也一同到了新經紀公司management SEESUN。



▼「金賢珠讚！」朴喜洵《Trolley：命運交叉點》宣傳時不斷稱讚金賢珠，後製都幫他上了「金賢珠粉絲俱樂部會長」頭銜



management SEESUN成立不久，15日才開始宣布納入麾下之演員，包括申惠善、金正賢、車清華、金賢珠、李善（이선）與今日公布的朴喜洵，其中申惠善、車清華、金賢珠與朴喜洵都是從YNK娛樂共同轉往。有傳SEESUN是廣告代理公司STUDIOHIM安日煥代表及YNK娛樂金民秀代表共同創立，若為真，那麼可見演員們對金民秀代表代表都相當有義氣。



順帶一提，朴喜洵今年會與觀眾見面的作品可能會有兩部，tvN推出的電視劇「韓版《信用詐欺師JP》」《行騙天下KR》，還有名導朴贊郁執導、和李炳憲與孫藝真等人合作的電影《別無他法》（暫譯名）。

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