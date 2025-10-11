[解析]朴贊郁大作《徵人啟弒》10大細節設定！李炳憲為何愛盆栽、「蛇」在片中的代表性、孫藝真角色名別有意義

[有雷]韓國名導朴贊郁導演今年新作《徵人啟弒》已於10月9日正式在台上映，一如導演的風格，片中依舊藏有許多矛盾的細節與設定，讓這部黑色喜劇更添趣味。主要劇情描述一位在造紙公司貢獻了25年青春的男子萬洙（李炳憲飾）在失業後展開一連串為了得到新職務而除掉其他面試者的荒謬故事。

以下為防雷線



1、 萬洙真的別無選擇嗎？

《徵人啟弒》的英文片名「No Other Choice」與韓國的原片名較接近，意思是中年失業的萬洙，在無可奈何的狀況下必須除掉其他可能對他造成威脅的面試者。但在他失業的13個月期間，他曾在超市搬貨打工，也換了小車並打算賣房，維持著家人基本生活，堅持要到另一造紙廠工作的萬洙，真的沒有別的選擇了嗎？當他持槍與另一面試者具範模（李星民飾）對峙時，還以自己的自身經歷問對方「為何不賣房？為何不去超市搬貨？」明明自己也能夠轉換跑道，為何一定堅持在造紙產業工作？在計畫殺人時的萬洙，不斷洗腦自己「我別無選擇」，難道一定要殺人才能就業？



2、 萬洙為何熱愛盆栽？

萬洙熱愛盆栽的設定可說是相當諷刺，他所服務的造紙是必須大量砍伐樹木的，而萬洙本身卻熱愛盆栽，在家中還有專屬溫室。另一方面，一開始畫面帶到萬洙為了讓盆栽長成自己想要的樣子，而必須修剪並且用鐵絲纏繞枝葉，此舉也展現出萬洙對事物的「控制慾」，為了得到工作不擇手段，就連懷疑老婆車震出軌亦是如此，及後來他也將已死亡的高始朝（車勝元飾）綑綁成自己要的樣子。



3、 蛇在片中的存在意義

蛇其實在本片中能夠代表著「危機與威脅」。劇情一開始，萬洙收到來自公司所贈送的鰻魚禮盒，正開心烤來吃，這時兒子就好奇問了媽媽「那是蛇嗎？」媽媽還解釋著蛇肉沒那麼好吃。雖然公司所送的禮盒是鰻魚，但卻暗藏著要解雇萬洙的意圖，其實背後意義是有威脅性的蛇。接著萬洙在樹叢中偷偷觀察著具範模的時候，也被蛇咬了一口，稍稍阻礙了他的計畫。而登山時帶著打草棍，還幫萬洙吸出毒血的雅拉（廉蕙蘭飾）則代表著面對突發狀況，無論對錯率先行動再說，如同她也對失業的先生提出轉行的建議一樣。



4、 孫藝真片中名字為何是「美莉」？

面對丈夫的失業，其實最務實最理智的人就是持家的太太美莉（孫藝真飾）。她在打網球接到老公打來的視訊電話，哭喪著臉的表情，她隱瞞了自己的情緒而努力鼓舞著老公，也理智思考了如何縮減家中開銷，計畫賣房並且換車，停止自己愛好的網球與跳舞，自己開始打工兼職，甚至送走家中的兩隻大狗狗。這個名字在韓文中有「預先」的意義，表示她是一個相當有計畫的人，對照她的先生萬洙，她更清楚自己在做什麼。



5、 小女兒為何不拉琴給父母聽？

被老師稱為是大提琴天才的小女兒，卻從沒讓父母聽見她的實力。在家中的狗狗被送走之後，小女兒總是常常坐在狗屋裡，也由於她只會重複別人的話而不懂表達，感覺與家人相當疏離，沉浸在自己的音樂中。最終兩隻大狗狗回家了，她終於帶著這兩位「聽眾」到她的房間欣賞她的演奏，也代表她心中在乎的家人，其實只有兩隻大狗狗。



6、 小女兒就是萬洙翻版

片中小女兒似乎有點自閉，只重複別人的話而無法表達自己內心，但片中也帶到了兒子並非萬洙親生，只有小女兒才是。小女兒跟著別人說話，萬洙則是沿路跟蹤著文月造紙的社長崔善出（朴喜洵飾）。另外萬洙在跟蹤著具範模的時候，也曾把他聽見的範模與太太雅拉所說的字句，回到家中用來回答自己的太太美莉，行徑與小女兒相似。而片中小女兒與萬洙一樣擁有自己的明確目標，她沉浸在製作自己的樂譜中，萬洙則是專注在得到那個新職位。



7、 片中光線代表的意義

電影的一開始，萬洙全家人享受著秋日陽光下的美好，公司送來的禮盒中寫著一張紙卡，感謝他對公司「太陽」造紙的貢獻，萬洙更將紙卡拿在陽光下照射。原本是溫暖的陽光，在萬洙時隔13個月忐忑不安的面試中，卻成了一道刺眼又令人不舒服，甚至看不清楚眼前的面試官。這道光同樣也出現在萬洙在天台舉起大盆栽，原本打算往下砸的畫面中，但當時讓他靈光一閃，最終沒有砸下花盆。



8、 萬洙自己拔掉爛牙的意義

萬洙失業以來，牙痛讓他不時神情痛苦摀著臉頰。在萬洙終於快要除去最後一位威脅者崔善出時，已經戒酒的他也越過了界限喝了很多，在酒精催化下他突然找了修繕用的手工具，在沒有任何消毒的狀態下，粗暴的拔出自己口中的爛牙。此舉讓喝醉的崔善出也嚇得張大了嘴巴，而這意味著萬洙覺得自己的心頭刺就快要完全消除，就算鮮血直流他也硬是拔出，也代表著他剷除所有威脅者的過程中，也是行為粗暴，血流成河。



9、 萬洙寫字在手掌

從一開始在員工面前練習要向長官抗議的句子、要向老婆保證3個月內找到工作等，萬洙總是會在手掌上用紅筆寫下自己要說的關鍵字句，此舉也是一種沒有自信的表現。但最後一次面試，萬洙因為去除了所有威脅而感到自信滿滿，此時他的手掌已完全空白，不再寫有字句，代表他勝券在握。



10、 結局的啟示

最終萬洙如願得到了新的工作，從以前在工廠帶領員工的領班，變成一個協助測試自動化機器的管理員，並且從面試的內容看來，這個職務也非長期存在，而是在系統測試完畢，確認能全部以機器取代人力時，就連他這個職務也不再需要了。在目前AI盛行的時代中，人工終將被取代，而對於失業的不安感，則是持續發生在你我的生活中，萬洙雖然暫時找回了家中的平靜，但能夠持續多久？沒人知道。



