導演朴贊郁被譽為「現代電影界的真正巨匠」！以《徵人啟弒》獲得邁阿密國際電影節功勞獎

電影《徵人啟弒》日前登上了「邁阿密國際電影節」的開幕片，圓滿上映過後，導演朴贊郁也獲得了功勞獎。

《徵人啟弒》劇情描述原本對於自己的生活感到相當滿足的萬洙（李秉憲飾），他在一家造紙公司服務了25年，卻意外遭到公司解雇。為了維持整個家庭的原本生活，希望能夠盡快重新就業，萬洙將此狀況視同作戰，想出一堆方式不惜一切也要獲得新職務。



《徵人啟弒》在10月29日第12屆邁阿密國際電影節以開幕作品播出，並且得到相當熱烈的迴響，邁阿密國際電影節是美國東南部地區最受矚目的國際電影節，是匯集了全世界多樣化的電影題材作品的慶典。而本電影節的功勞獎，是頒發給為世界電影發展做出貢獻，並且留下卓越成績的人的獎項，而本次朴贊郁導演以作品同時包含藝術性及大眾性兼備的導演能力，獲得了功勞獎，再度證明了他是世界電影界的巨匠。



《徵人啟弒》也已經在許多國際影展上獲得許多獎項，大放異彩。以演員華麗的陣容與演技，及各式諷刺與有趣的電影情節，引領著全劇的緊張情緒，其中的黑色喜劇要素，讓人哭笑不得，也相當吸引全球的觀眾。《徵人啟弒》在韓國將突破300萬觀影人次，在海外也獲得了許多媒體好評，「《徵人啟弒》再次證明的朴贊郁導演是現代電影界的真正巨擘」「《徵人啟弒》讓人一刻都無法移開視線，擁有精巧完成度並且是卓越的作品」等。



令人因相信而看的演員們齊聚一堂，劇情更是擁有非常戲劇化的開展，細膩的場景設計，黑色喜劇的邏輯呈現，《徵人啟弒》將持續締造佳績。



